Davant la festivitat de la setmana fallera, la Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira ha anunciat que el servei de transport urbà serà gratuït en el període comprés entre les 15 hores del dia 9 de març i fins al 21 de març.

Com cada any quan aplega març Alzira es converteix en una ciutat on l’activitat fallera propicia un necessari canvi en els nostres hàbits diaris, també a l’hora de circular pel casc urbà; així que davant la impossibilitat d’un servei de bus habitual queden suprimedes les línies 1 i 2 per establir dos rutes alternatives, les línies taronja i verda

Línea verda

– Eixides de l’Estació a partir de les 6’45h, cada mitja hora, fins les 20’45h.

o De dilluns a divendres lectius queden anul•lades les eixides: 8’15, 9’15, 16’15 i 17’15h.

– Eixides de l’Hospital a partir de les 6’15h, cada mitja hora, fins les 21’45h.

o De dilluns a divendres lectius queden anul•lades les eixides: 8’45, 9’45, 16’45 i 17’45h.

Les parades seran: Hospital, Casal Fester, Av. Esports/Av. Llibertat, CIPFP Luis Suñer, C.C. Carrefour, Sueca, Joanot Martorell, Av. Sants Patrons/Pl. Generalitat, Pl. Regne, Estació d’Autobusos, Estació Renfe, Sabaters, Pl. Regne, Av. Sants Patrons (hotel), Joanot Martorell/Santocildes, Sueca (hotel), General Espartero, Av. Mediterrània (residència).

Línea taronja

– Eixides de l’Estació a partir de les 6’30, cada mitja hora, fins a les 21’30h.

– Eixides des de l’Hospital a partir de les 5’55h, cada mitja hora, fins les 21’55h.

Les parades seran: Hospital, Av. Mediterrània (Diputació), Av. Pare Pompili (IES J.M . Parra), Av Pare Pompili (Hort de Gorreta), Av. Pare Pompili (Muntanyeta), Jose Fina Fernández/Av. Parc, Jose Fina Fernández (CEIP Ausiàs March), Gandia (Parc l’Alquenència), Trinidad Redal/Velázquez, Ronda de la Séquia Reial d’Alzira (Centre de Salut), Pl. Regne, Estació Renfe, Pl. Regne, Gandia (Parc l’Alquenència), Jose Fina Fernández (CEIP Ausiàs March), Jose Fina Fernández/Av. Parc, Av. Pare Pompili (Muntanyeta), Av. Pare Pompili (Hort de Gorreta), Av. Pare Pompili (Alquerieta), General Espartero, Av. Mediterrània (residència).

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual ha manifestat que: “Amb l’objectiu de perjudicar el mínim possible el trasllat dels ciutadans a les seues destinacions per motiu de la instal·lació de casals i monuments fallers, des de la regidoria de Serveis Urbans hem considerat que el transport urbà siga gratuït durant el període de falles per compensar les molèsties ocasiones als usuaris”.