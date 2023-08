El Servei de Mediació de Quart de Poblet es Reinventa per a Abordar un Major Ventall de Conflictes

Quart de Poblet Dóna Nou Aire al seu Servei de Mediació

Professionals Diversos Especialitzats en Diferents Àmbits Jurídics S’Integren en el Servei

El municipi de Quart de Poblet ha decidit prendre un pas més enllà en la seua aposta per la resolució alternativa de conflictes. Amplia el seu servei de mediació amb l’esperança d’abordar una major quantitat de casos dels que es gestionen en l’actualitat. Aquesta iniciativa representa una eina vital per aquells ciutadans que busquen evitar judicialitzar un conflicte i desitgen una solució més àgil i consensuada.

La mediació es presenta com un procediment no confrontacional en què les parts involucrades busquen, de forma voluntària, aconseguir un acord mutu amb la guia d’un professional especialitzat en mediació. La varietat de professionals que participen en aquest servei és notable. Des d’advocats fins a especialistes en múltiples àmbits jurídics com dret civil, penal, familiar, mercantil, laboral, administratiu, i escolar. A més, es contemplen casos relacionats amb delictes lleus en temes de seguretat viària o el patrimoni.

Amb aquesta ampliació, l’Ajuntament de Quart de Poblet va més enllà dels serveis que ja oferia anteriorment, els quals estaven centrats principalment en qüestions relacionades amb el consum. Aquesta nova proposta no pretén substituir, sinó complementar al sistema judicial. Això significa que, encara que la mediació pot ser una solució eficaç per a molts conflictes, no limita en cap moment el dret dels ciutadans d’optar per la via judicial. Fins i tot, si una persona ja ha iniciat un procés judicial, pot decidir suspendre’l temporalment i donar-li una oportunitat a la mediació.

Amb aquesta innovadora proposta, Quart de Poblet reforça el seu compromís amb la ciutadania, oferint alternatives reals i efectives per a la resolució de conflictes i garantint que la mediació estiga a l’abast de tots els seus habitants de manera gratuïta. La intenció és clara: promoure el diàleg i l’enteniment enfront de la confrontació, i garantir la tranquil·litat i el benestar de tots els seus ciutadans.