Amb motiu de la Setmana Europea de la mobilitat, grans i menudes ciutats han celebrat actes i activitats per tal de commemorar aquesta data, com València en la qual i durant tota la jornada el servei de EMT i Metro serà gratuït

Com també l’Ajuntament d’Alzira se suma a la iniciativa “Hui Descansa el Cotxe,” per tal que la ciutadania prenga consciència i promoure l’utilització dels transport públic, com a una mesura més per tal de contribuir a la cura del medi ambient.

Per la qual cosa, i tal i com ha declarat l’alcalde d’Alzira Alfons Domínguez,hui divendres 22 de setembre de 2023, el servei de bus municipal ALZIBUS serà gratuït per a tots els usuaris.

Dominguez, en declaracions als mitjans de comunicació i aprofitant la celebració de la Setmana Europea de Mobilitat Sostenible, ha avançat quins són aquells projectes que des del consistori es volen portar a terme durant la present legislatura.

Projectes que se sumen a altres que conviden a trobar i donar més espais als vianants.