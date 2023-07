A Picassent, en les noves instal·lacions del Servei d’Atenció a les Dones ubicades al carrer Calvari 2. S’han atés un total de 73 dones durant els sis primers mesos de 2023. Les atencions s’han realitzat en un total de 268 sessions d’acompanyament emocional, social i d’orientació laboral. Sent el principal motiu d’atenció, amb un 60,27% dels casos, estar immerses o haver viscut una situació de violència dins de la parella. El perfil d’estes dones té una edat mitjana de 42 anys, amb una mitja de 2 fills. Trobant-se en el 53,42% dels casos en situació de desocupació.

D’estes 73 dones, un total de 27, és a dir, el 32,88%, han sigut ateses per primera vegada al llarg d’este 2023. Pel que fa a la derivació d’estes dones al Servei, s’observa com altres professionals, principalment dels centres educatius. Així com Serveis Socials Municipals, amb un 29,17% i 25%, són els principals agents que han derivat dones al servei al llarg d’este període.

Pel que fa al motiu d’atenció d’estes 27 dones, trobem que el principal motiu de demanda d’atenció és el derivat de viure una situació de violència dins de la parella en el 66,67% dels casos. Seguit d’un 20,83% per la necessitat de rebre orientació i suport davant el procés de separació o divorci davant el qual es troben. I en un 12,50% dels casos, han requerit informació i/o orientació.

El treball que es realitza des del Servei d’Atenció a les Dones, se centra en atendre les seues demandes i necessitats. Donant-los suport, assessorament i acompanyament en coordinació amb diferents serveis. Esta coordinació, d’una banda, es realitza amb altres serveis municipals com són l’equip base de Serveis Socials. El Servei d’assessorament jurídic de recent implantació. Així com el Servei d’atenció psicològica per a persones adultes. També l’Equip específic d’intervenció amb infància i adolescència (EEIIA) si se consideren adients davant la vivència i/o situació. En la qual es troben les dones i les seues filles i/o fills. Per altra, la coordinació es porta a terme amb altres serveis i/o institucions com són l’Oficina d’Atenció a les Víctimes, el Centre de Salut, el Centre Dona 24 hores i la Creu Roja, entitat que gestiona el Servei d’Atenpro.

També, dins de la tasca que es realitza des del Servei, es realitzen acompanyaments puntuals a recursos especialitzats com són Salut Mental i la Unitat de Conductes Addictives (UCA), entre d’altres. Menció especial requereix la coordinació que es realitza amb els Cossos i Forces de Seguretat, Guàrdia Civil i Policia Local. Responsable el primer cos de la recollida de denúncies i de la tasca de protecció i seguiment de les dones que tenen activa una ordre de protecció.

Belén Bernat Sotelo, regidora de l’àrea d’Igualtat, considera que, «Les xifres d’atenció d’estos primers sis mesos posen en evidència l’increment de les situacions de violència que viuen les dones quan estan en parella. Si fem una comparança del motiu d’atenció del total de dones ateses, el percentatge d’atencions és del 60,27%, mentre que en les 27 dones ateses per primera vegada en este 2023 és del 66,67%».