El Servei Municipal de Jardineria d’Alboraia incorpora nous vehicles i material de treball sostenibles que disminueixen l’impacte sonor i ambiental

L’Ajuntament avança en el Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia amb novetats que garanteixen també el fàcil maneig i la comoditat per als operaris

INDITEC, que conforma el Servei Municipal de Jardineria de l’Ajuntament d’Alboraia. Ha incorporat nous vehicles i material per a les labors que presta en la localitat valenciana. En concret, són quatre nous vehicles. Els quals utilitzaran combustible alternatiu per al seu funcionament: són elèctrics, híbrids o amb GLP, a més de 16 objectes elèctrics. Que conformen el material que utilitza el servei per a la feina de casa diàries. Entre els quals es troben desbrossadores, tallabardisses, sopladores, motoserres i tisores, així com 18 bateries noves.

Detalls de cada maquinària i vehicle

El material ha sigut presentat en la via pública, en una trobada entre l’alcalde, Miguel Chavarría; el regidor de Transició Ecològica i Coordinació de Vies Públiques, Manolo Dueñas, i l’empresa INDITEC. Allí, els representants del Consistori han pogut conéixer de primera mà els detalls de cada maquinària i vehicle. Amb l’enorme reducció sonora com a gran punt a destacar.

Els nous vehicles són eficaços i versàtils, ajustats a les necessitats del servei. El material de mà incorpora innovacions tecnològiques en relació amb la disminució de l’impacte ambiental. Permetent especialment una reducció de les emissions sonores, atmosfèriques i del consum d’aigua. Així com es recorre a l’ús de combustibles alternatius, amigables amb el medi ambient.

Aquestes incorporacions, segons apunten des d’INDITEC, compten amb una alta fiabilitat, basada en l’experiència diària de l’empresa en els serveis que presta. A més, els equips estan caracteritzats per un manteniment preventiu i correctiu relativament senzill, a més d’un fàcil maneig per part dels operaris per a garantir una major comoditat.

D’acord amb el Pacte dels Alcaldes pel Clima

Les novetats segueixen el compromís municipal amb el Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia, un acord municipal, autonòmic, nacional i europeu dins dels objectius de neutralitat climàtica 2050 per a reduir les emissions de CO₂ que s’emeten i al qual Alboraia es va adherir a través de la signatura de l’alcalde, Miguel Chavarría, en 2021.

El Servei Municipal de Jardineria treballa a Alboraia per a potenciar la biodiversitat, millorar els espais verds per a reduir altes temperatures, replantar flors, mantindre, tractar i substituir arbres, el Pla Anual de Podes i molt més.