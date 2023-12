• El guardó reconeix com a “iniciativa innovadora” la consulta d’infermeria per a la recuperació intensificada del pacient en cirurgia cardíaca.

• L’acte de lliurament s’ha celebrat hui en la Universitat Miguel Hernández d’Alacant.

El servici de cirurgia cardíaca de l’Hospital Universitari de La Ribera ha obtingut hui el primer guardó en la II edició dels Premis a la Innovació en Qualitat Assistencial. La cerimònia de lliurament de la qual s’ha celebrat hui en la Universitat Miguel Hernández d’Alacant.

Estos premis, organitzats per la Societat Valenciana de Qualitat Assistencial (SOVCA). Han reconegut com a iniciativa innovadora la creació de la consulta d’infermeria gestora del pacient en cirurgia cardíaca de l’Hospital de La Ribera. Destaca el seu impacte positiu per a la millora de resultats en salut i seguretat de pacient.

En la segona edició dels premis SOVCA, s’han presentat candidatures de diferents processos clínics d’hospitals i centres sanitaris de la Comunitat Valenciana per a optar a 3 guardons.

La consulta de recuperació intensificada de l’Hospital de La Ribera, se sustenta en un protocol d’actuació multidisciplinària. Gestionat per la infermera perfusionista que sistematitza recomanacions i estratègies peroperatòries, basades en evidència científica i abasta tot el procés assistencial

Disminució de complicacions i mortalitat

Com ha explicat María José Soto, infermera gestora de la consulta, qui ha recollit el premi, “l’objectiu és involucrar al pacient i a la seua família com a eix principal en el seu procés quirúrgic. Al mateix temps optimitzar l’estat preoperatori del pacient i millorar l’intraoperatori i postoperatori”.

Soto ha emfatitzat, “s’afavorix així una millor recuperació del pacient i es disminuïx les complicacions i mortalitat”.

Els programes de recuperació intensificada del pacient quirúrgic, coneguts com ERES, estan experimentant una implementació exitosa en diverses especialitats. Representant un canvi significatiu en el maneig dels pacients.

“Amb este protocol, s’identifiquen els recursos materials i humans, es coordina a l’equip multidisciplinari,. Es dona suport psicològic i emocional al pacient durant tot el procés i, finalment, avaluem l’experiència del pacient a través d’enquestes. Estem davant un canvi dràstic en el plantejament del circuit assistencial”, va comentar María José Soto.

Fins a la data s’han inclòs en el programa un total de 122 pacients, amb un grau de compliment d’implantació del 100%.

La gerent de l’hospital, Rosabel Ribes, ha felicitat el servici de cardiologia per aconseguir este primer lloc entre les diferents candidatures i ha destacat la importància d’este enfocament innovador per a millorar la qualitat assistencial en l’àmbit de la cirurgia cardíaca