El Servici d’Oncologia Radioteràpica i Radiofísica de l’Hospital La Fe aconseguix la renovació de la certificació de qualitat ISO 9001:2015

Este reconeixement s’ha aconseguit després d’implementar amb èxit un sistema de gestió de qualitat per a oncologia radioteràpica i radiofísica hospitalària, únic a la Comunitat Valenciana

El Servici d’Oncologia Radioteràpica i Radiofísica de l’Hospital La Fe ha obtingut la renovació de l’acreditació emesa per AENOR, que certifica que disposa d’un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015

Este reconeixement s’ha aconseguit després d’implementar amb èxit un sistema de gestió de qualitat conjunt, únic a la Comunitat Valenciana, per a oncologia radioteràpica i radiofísica hospitalària, per a la valoració, el tractament i el seguiment dels pacients que requerixen radioteràpia externa, radiocirurgia, radioteràpia intraoperatòria, braquiteràpia, oxigen hiperbàric i també per a la irradiació corporal total.

“Este procediment de recertificació s’ha produït després d’haver renovat completament durant 2023 totes les unitats de tractament i planificació del Servici, per la qual cosa, atesa l’extensa cartera de servicis d’esta unitat, l’abast d’esta concessió té una excel·lent notorietat”, ha destacat el gerent de l’hospital José Luis Poveda.

El cap del Servici d’Oncologia Radioteràpica de La Fe, Antonio J. Conde, ha explicat que per a obtindre este objectiu “s’ha sotmés tota l’organització a un rigorós procés d’auditories internes i d’AENOR, sobre els nous equips i sobre tots els processos, en el qual ha sigut clau l’esforç i la implicació de tot l’equip de professionals del Servici, així com la col·laboració dels servicis relacionats amb la nostra activitat i el suport de la direcció”. “Sens dubte es tracta d’un important reconeixement al nostre esforç i dedicació, així com un estímul per a continuar en la senda de la millora contínua”, ha recalcat.

La certificació externa segons la norma ISO 9001:2015 es va aconseguir l’any 2020 ratificant el compromís del Servici amb la qualitat i la seguretat. “L’experiència adquirida en estos anys ha propiciat l’establiment d’un sistema de gestió de la qualitat també adaptat a l’organització de la Unitat de Radiofísica en el Servici d’Oncologia Radioteràpica, i ha constituït una ferramenta molt valuosa per a organitzar, controlar i millorar els processos”, ha destacat Françoise Lliso, especialista del Servici de Radiofísica de La Fe.

El Servici d’Oncologia Radioteràpica i Radiofísica ha tractat durant l’últim any un total de 2.687 pacients i ha administrat un total de 15.088 sessions de tractament. D’eixa xifra total, es desglossen 2.441 pacients amb tractament de radioteràpia externa, 138 amb braquiteràpia en totes les seues modalitats, 45 amb tractament de radiocirurgia, 41 tractaments de radioteràpia intraoperatòria i 20 pacients de cambra hiperbàrica. Un altre dels tractaments que ha augmentat és la irradiació corporal total, amb un total de 23 tractaments d’esta classe.

La Fe, únic centre de la Comunitat Valenciana que realitza irradiació corporal total

L’Hospital La Fe és l’únic centre de la Comunitat Valenciana que realitza esta complexa tècnica d’irradiació corporal total com a condicionament dels trasplantaments de medul·la òssia, motiu pel qual, com a novetat, La Fe ha certificat també enguany este procés.

Així mateix, destaca la reducció del nombre de sessions necessàries per a este tractament, que són una mitjana de set sessions per pacient. Esta classe de procediment, si bé és de gran complexitat, augmenta la comoditat per al pacient, entre altres coses, ja que reduïx el nombre de desplaçaments a l’hospital.

D’altra banda, els nous acceleradors lineals instal·lats a La Fe a través del Pla Inveat (Pla d’inversió en equips d’alta tecnologia) també han permés implementar la radiocirurgia sense marc estereotàctic, avanç que augmenta el confort del tractament mantenint la seguretat d’este, gràcies a l’elevat nivell tecnològic del servici.