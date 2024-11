El seté comboi de Bombers de la Generalitat de Catalunya treballa per desobstruir el clavegueram a Paiporta 

Bombers arribats de totes parts de la geografia espanyola continuen treballant en les diferents poblacions valencianes afectades per la DANA.

És el cas dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, que des del dia 1 de novembre han enviat fins a set contingents, amb relleus cada quatre dies i més de 400 efectius en total.

A hores d’ara, el seté comboi es troba en Paiporta, donant suport a la maquinària que treballa per netejar i tornar a fer permeable la xarxa de clavegueram, que continua obstruïda en diverses localitats de l’Horta Sud.

En les zones on ja s’ha garantit la funcionalitat del clavegueram, s’ha dut a terme la neteja de carrers i plantes baixes. Des del cos de bombers, expressen l’admiració per la resiliència de la ciutadania davant un escenari en què els danys en infraestructures, comerços i indústria són incommensurables.

Els bombers de Catalunya també han volgut traslladar un missatge d’agraïment al voluntariat i han demanat per favor que no s’actue per lliure perquè és contraproduent. L’últim comboi tornarà a Catalunya divendres, previsiblement sense relleu, després de tres setmanes treballant colze a colze amb els bombers de València i d’altres puntes del territori per retornar la normalitat als pobles assolats per la DANA.