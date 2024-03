Aquesta iniciativa, organitzada per l’Ajuntament, està emmarcada dins de la programació del Dia Internacional de les Dones

Un total de 200 dones de Catarroja de diferents edats, professions i col·lectius socials van gaudir ahir a la vesprada del tradicional Sopar de Sororitat que organitza l’Ajuntament dins de la programació d’actes del Dia Internacional de les Dones.

Aquest sopar és una iniciativa feminista i solidària amb una important trajectòria a Catarroja que recapta diners en favor i reconeixement d’associacions i col·lectius socials del municipi. En aquesta ocasió, l’entitat beneficiària va ser l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Catarroja (AFAC), que desenvolupa una important labor en la ciutat per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per algun tipus de demència i les seues famílies.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa Lorena Silvent, la regidora d’Igualtat Beatriz Sierra i altres regidores de la corporació municipal, així com dones de la junta directiva d’AFAC, les dones protagonistes de la campanya institucional ‘Al voltant del 8 de març’ realitzada per l’Ajuntament i la humorista valenciana Carol Tomás, qui va amenitzar el sopar amb un divertit monòleg.

La nit va començar amb la projecció de l’espot ‘Al voltant del 8 de març’, protagonitzat per les huit catarrogines Conxa Romero, Marina Robledo, Carme Nuño, Ángela Moral, Rachida Brouhi,

Lara Asins, Yaiza Cangundu i Iria Trashorras. Rere el visionament, van tindre lloc els parlaments de la humorista Carol Tomás, la regidora d’Igualtat Beatriz Sierra, la presidenta d’AFAC, Patricia Rosaleñ, i, finalment, l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, qui va donar pas a l’inici del sopar.

“Hem de treballar des de la unitat, de manera col·lectiva per a continuar impulsant avanços que aconseguisquen de manera real i efectiva donar pas a un nou temps. Un nou temps més just, més divers, més igualitari i amb més futur per a totes i per totes les generacions de dones que estan per vindre”, va expressar l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.