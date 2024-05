El SOS d’una alzirenya a Mèxic per a salvar al seu marit en coma: «Està entre la vida i la mort»

L’atenció en l’UCI de l’hospital privat costa 8.000 euros diaris. La dona d’Adrián tem que no sobrevisca a un trasllat en trobar-se en estat crític

Han obert un compte per a recaptar fons amb l’objectiu de sufragar els 8.000 euros diaris que li exigeix el centre pel tractament

La família d’Adrián Fernández, l’alzireny que es troba en estat crític en un hospital de Cancun. Després d’haver patit una parada cardiorespiratòria després d’un tall de digestió. Ha obert un compte per a recaptar fons amb l’objectiu de sufragar els 8.000 euros diaris que li exigeix el centre pel tractament. Concretament, la família ha publicat el número de compte ES61 0081 0249290002149823 per a rebre les aportacions.

El malalt viatjava al costat de la seua dona, Sofía, sanitària de professió, i el seu fill de nou anys i mentre es banyava en la piscina del resort on s’allotjaven, durant el seu viatge de boda, va patir eixe problema greu de salut i un ofegament, per la qual cosa va entrar en parada cardiorespiratòria.

Malgrat la «duresa» d’aquesta situació ja de per si mateix, fa un parell de dies l’assegurança mèdica del viatge els va comunicar que ja no es feien càrrec de l’ingrés en l’UCI en haver superat el límit de 20.000 euros que tenien contractat i que, per tant, la parella havia d’assumir les despeses sanitàries a partir d’aquest mateix dimecres. Això implica, segons adverteix la família, «una despesa diària de 8.000 euros», un cost «molt alt» per a poder-ho assumir.

Des del centre sanitari han oferit traslladar a Adrián a un hospital públic del país, però la família subratlla que, en l’estat «crític» en el qual es troba, eixa opció significaria «quasi una sentència de mort». Per això, reconeixen que se senten «desesperats». «Ningú ens ajuda»

La família de la víctima ha contactat amb l’Ambaixada Espanyola a Mèxic, encara que lamenten que no els han oferit «moltes solucions». Per aquest motiu, han iniciat una campanya de recollida de fons i una altra de difusió en xarxes socials per a contar la seua història i aconseguir «el màxim abast». «Tota ajuda és poca», subratllen