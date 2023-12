El TAC de Catarroja acollirà les ‘II Jornades de Producció TAC’ per aprofundir en l’organització d’esdeveniments

La regidora de Cultura, Dolors Gimeno, subratlla el vessant formatiu de les jornades, dins de l’oferta cultural del TAC de Catarroja

El Teatre Auditori de Catarroja, TAC, acollirà les II Jornades de Producció. Dintre de l’oferta formativa de cursos especialitzats i gratuïts relacionats amb les arts escèniques que s’ofereix dins de la programació anual del TAC. «Una oportunitat de formar-se per a les associacions que realitzen esdeveniments en aquesta modalitat i optimitzar els recursos. Així com per a les persones interessades a planificar actes o espectacles», explica la regidora de Cultura, Dolors Gimeno.

Les jornades són en format curs-taller, de manera teòrica i pràctica, i s’impartiran al TAC, en horari de 18 a 21 hores. L’assistència és gratuïta i van dirigides a col·lectius que duen a terme actes, gales o esdeveniments ocasionals en teatres, auditoris o centres culturals.

Així doncs, dilluns, 11, dimarts 12 i dimecres 13 de desembre se celebrarà el taller “Il·luminació, maquinària i escenografia per a actes, gales o esdeveniments”, a càrrec de Jesús María Sosa. La setmana següent, dilluns 18 de desembre, Diego Braguinsky, impartirà el curs “Guió per a actes, gales o esdeveniments”. Dimarts 19, Desireé Clari s’endinsarà en la “Planificació i processos de regidoria d’espectacles”.

Finalment, Salva Ferriol, explicarà la direcció i la producció dels espectacles amb els tallers de “Direcció per actes, gales o esdeveniments”. El dimecres dia 20, i el dijous 21, amb la sessió “Producció per a actes, gales o esdeveniments”.

Les persones interessades a apuntar-se a les II Jornades de Producció TAC, han d’enviar un correu a infotac@olympiametropolitana.com