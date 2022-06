Divendres passat 3 de juny, finalitzava el projecte “Rutes per l’Horta” que a l’abril posaven en marxa, amb molta il·lusió, els alumnes i alumnes treballadors de “Interpretació i Educació Ambiental” del Taller d’Ocupació Agenda 2030 de l’Ajuntament de Burjassot, juntament amb els centres escolars del municipi. Així, des de l’1 d’abril fins divendres passat, s’han celebrat realitzat 51 visites a l’horta, en les quals han participat 835 alumnes i alumnes i 94 professors de diferents centres educatius de Primària de Burjassot.

Al llarg de nombroses jornades matinals, els alumnes i alumnes de l’ET Agenda 2030 han dinamitzat tota una sèrie de visites per l’horta tematizadas entorn de diferents àrees: paisatge, cultius tradicionals, ornitologia, patrimoni hidràulic i la poesia de Vicent Andrés Estellés. Per part seua, els escolars i els seus docents han pogut gaudir d’un agradable passeig guiat per aquest espai protegit que és l’horta. Amb la dinamització i bon fer dels components del Taller d’Ocupació, que han quedat molt orgullosos d’aquest projecte, els menors han anat coneixent una mica més l’entorn singular que representa l’horta local, amb més 1.000 anys d’història documentada i que, hui dia, manté un aspecte molt similar al d’antany, gràcies al treball i dedicació de totes les persones que dediquen el seu ofici i la seua vida a l’agricultura.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià