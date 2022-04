L’alzireny Javier Benavent realitza les sessions i mostra als alumnes la maqueta de la caixa escènica del Gran Teatre

Les sessions estan orientades a l’alumnat de cinqué i sisé de primària

Als xiquets i xiquetes dels centres escolars d’Alzira a més de poder visitar el Gran Teatre per a conéixer-lo per dins, poden rebre’l també directament a les seues aules. La Regidoria de Cultura ha organitzat sessions didàctiques sobre com és muntar una obra de teatre per dins.

Les sessions les realitza l’artista alzireny Xavier Benavent, antic treballador del Gran Teatre, qui a més és l’autor de la maqueta de la caixa escènica que s’ha repartit als centres amb motiu del centenari. Esta sessió didàctica està orientada a l’alumnat de cinqué i sisé de primària.

“D’una banda, Benavent explica i acompanya l’alumnat en el muntatge de la maqueta de la caixa escènica del Gran Teatre i d’altra, es fa una xerrada on desvetla, a través de projeccions audiovisuals, els engranatges i els secrets tècnics del muntatge d’una obra de teatre des de la il·luminació fins a l’utillatge, fins que s’obrí el teló”, explica el regidor de cultura Alfred Aranda.

De moment, ja són set els centres escolars que han sol·licitat inscriure’s per a rebre esta activitat. El primer d’ells en disfrutar d’este taller ha sigut el col·legi Blasco Ibáñez, “la resposta de l’alumnat ha sigut molt satisfactòria”, ha explicat el regidor, qui assegurava estar “molt satisfet d’esta iniciativa, que acosta el teatre a les aules i que també pot despertar noves vocacions en una ciutat tan vinculada a esta disciplina artística”.

Es tracta d’una activitat que s’emmarca en la celebració del centenari del Gran Teatre, que el passat octubre va reobrir les portes després d’unes obres de millora. La reobertura va coincidir amb el 100 aniversari del teatre alzireny, i es va aprofitar per a la presentació d’una sèrie de propostes per a festejar l’efemèride.

Entre els recursos i materials creats per al públic escolar està la creació de recursos didàctics, com la maqueta de la caixa escènica de Javier Benavent, o el quadernet de Marina Pascual Descobrim el Gran Teatre, que s’ha repartit als centres educatius de la ciutat, i també, la posada en marxa de visites guiades per a l’alumnat d’Alzira.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià