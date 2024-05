El festival està patrocinat i organitzat per la Junta del Districte Marítim

Diumenge que ve, dia 12 de maig, se celebra al Teatre El Musical el Festival de Bandes del Marítim, que enguany arriba a la trentena edició.

Este festival de bandes està patrocinat i organitzat per la Junta del Districte Marítim i, cada any, coordina el festival una de les cinc societats musicals participants. En 2024 li correspon a la Societat Ateneu Musical del Port, el director de la qual, Luis Serrano Alarcón, participa per primera vegada en este festival, ja que dirigeix la banda simfònica d’esta centenària societat musical des de novembre del passat any.

Una altra característica d’este festival marítim és la temàtica ja que, en les últimes edicions, serveix per a homenatjar un compositor valencià. En esta ocasió el reconeixement és per a Carlos Pellicer Andrés, director i reconegut compositor, les composicions del qual gaudeixen de gran projecció internacional.

L’acte començarà amb una cercavila conjunta amb músics de totes les bandes i, a continuació, tindrà lloc el concert en el Teatre El Musical. Cada societat musical interpretarà dos obres d’este compositor. Obrirà el festival l’SM Unión de Pescadores amb el pasdoble Jaibo, que va ser guardonat amb el Primer Premi del Certamen de Composició Musical d’Altea en 2008 i l’obertura per a banda, Latent Overture, composada el 2012 per a ser l’obra obligada del 34 Certamen de Bandes de la Comunitat Valenciana. En segon lloc actuarà la Societat Musical dels Poblats Marítims que interpretarà el pasdoble Calavia i l’obra Iuventûs, una obertura escrita en 2002 i dedicada a la Banda Juvenil de la SM La Tropical de Benigànim.

A continuació, l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau interpretarà el pasdoble Regina de festes i l’obra Menú, que consta de tres moviments, L’Apéritif, La spécialité du Xef i American Pie, le grand finale. En quart lloc intervindrà el Centre de Música i Dansa de Natzaret amb les marxes Rex i Khafaja.

En últim lloc actuarà l’Ateneu Musical del Port amb l’obra Sequences for band, que va obtindre el primer premi del prestigiós Concurs Internacional de Composició Original per a Banda de Corciano (Itàlia) el 2013. En segon lloc interpretarà Chocolat!, peça escrita per a trompeta solista, dos percussionistes i banda, que tindrà l’actuació especial del solista Raúl García, al qual el compositor va dedicar l’obra.

Les obres de Carlos Pellicer han estat interpretades per importants formacions i festivals internacionals com el Conservatori Nacional de Lisboa, Jeju International Wind Ensemble Festival (Corea), Brassband Excelsior Veenwoudsterwal d’Holanda, Federazione dei Corpi Bandística di Trento, els concursos d’interpretació de Veldhoven i Enschede a Holanda, o el Certamen Internacional de Bandes de Música de València, entre d’altres.