Les obres del Musical han estat finançades pels fons EDUSI

En total, s’han invertit més de 700.000 euros

El Teatre El Musical ha finalitzat les obres de reparació de les cobertes de l’edifici i la renovació de la instal·lació de climatització amb l’objectiu de dotar l’espai cultural de les condicions òptimes per al servici públic i el gaudi dels espectacles teatrals. Esta millora ha permés també el segellat del sostre per evitar filtracions de l’aigua de pluja. Igualment, s’han substituït els equips de refrigeració i calefacció tant de la sala principal com de la resta d’instal·lacions.

L’actuació ha estat finançada pels fons europeus adscrits al marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) del barri del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. L’import de la intervenció és de 588.011 euros més IVA, el que fa un total de 711.493,31 euros.

En paral·lel, els teatres municipals El Musical i La Mutant han millorat i actualitzat els equipaments tècnics tant en so com en micròfons i il·luminació. En total, el consistori ha invertit vora 100.000 euros en la renovació de les necessitats dels espais i les activitats escèniques.