El TEM i La Mutant incrementen l’activitat i la xifra d’assistents

En 2023 el Teatre El Musical (TEM) va programar 115 activitats, en les quals es van registrar una assistència de 28.869 persones

En el mateix període, La Mutant va executar 130 activitats, en les quals van participar 12.227 assistents

El regidor de Cultura assegura que “els dos espais municipals han augmentat la seua identitat com a centres culturals amb veu pròpia”

Els dos teatres de gestió municipal, concebuts com a espais culturals de la ciutat, el Teatre El Musical (TEM) i La Mutant, durant l’any 2023 incrementaren tant el nombre d’activitats programades com la xifra d’assistents.

Concretament, en el primer, que també impulsa accions per al veïnat del Cabanyal-Canyamelar, i que de juliol a novembre ha romàs tancat per obres, es van programar 115 activitats, en les quals es van registrar una assistència de 28.869 persones, 3.277 més que en 2022; mentre que en La Mutant, projecte desenvolupat en el barri del Grau, es van executar 130 activitats, enfront de les 20 de la temporada anterior, i eixa xifra es va plasmar en taquilla amb un augment de més de 9.000 entrades, un total de 12.227 assistents enfront dels 3.101 de 2022.

El regidor de Cultura, José Luis Moreno, ha facilitat hui estes dades extretes del document d’avaluació elaborat “per a conéixer el reconeixement, posicionament i prestigi de tots dos projectes”.

“Els dos espais municipals han augmentat la seua identitat com a centres culturals amb veu pròpia”, ha assegurat l’edil, després d’argumentar que, per exemple, “La Mutant, enguany ha sigut convidada a participar en accions nacionals i internacionals, de treball en xarxa, per dur a terme un treball arriscat, experimental i innovador, com a pocs a Espanya”. “La manera d’entendre el futur de les arts escèniques ens fa ser presents en l’àmbit nacional”, ha afirmat.

El citat document també analitza la relació dels dos teatres municipals amb el seu entorn, i “valora la gestió de proximitat i de mediació social amb la realitat dels seus barris”.

Pel que respecta a les xifres, el regidor ha detallat que de les 115 activitats programades en el Teatre El Musical (TEM), 42 van ser funcions de teatre, 9 de dansa, 8 de música, 6 de circ, 4 de poesia escènica, 6 de performance, 28 dies de cessió i 12 d’activitats complementàries i de formació.

Així mateix, este teatre va col·laborar al llarg del 2023 “estretament” amb 8 festivals (Dansa València, Festival 10 sentits, Festival de Titelles del Cabanyal-Canyamelar, Ruge Rosario, MUV, Atomic Art, festival de Bandes del districte marítim i Contorsions festival de Circ) i a més, va cedir el seu espai a entitats, associacions i centres educatius un total de 28 dies.

Així mateix, en La Mutant durant 2023 s’han programat més de 130 activitats, de les quals 30 van ser funcions de teatre, 20 de dansa, 12 de música, 5 de circ, 4 de performance, 18 d’arts vives, 8 educatives, 6 conferències, 15 programes de Ràdio Mutant i 18 d’activitats complementàries.

José Luis Moreno ha recordat que “estos dos espais responen a projectes amb vocació de servici públic i accessibilitat universal, i completen l’oferta escènica