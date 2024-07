Idiomes, guitarra, dibuix i pintura…i molt més és el que oferiran els Tallers de la Casa de Cultura de Burjassot a la ciutadania per al nou curs 2024/2025.

La Regidoria de Cultura i Joventut, dirigida per Javier Naharros. Ha preparat una cuidada proposta amb múltiples opcions de cursos, monogràfics i horaris pensats per a totes les edats.

El termini de matrícula començarà el dilluns 2 de setembre, a les 9.00 h. Es podrà fer, telemàticament, a través de la Carpeta Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot. En el cas de voler fer la matrícula de manera presencial, a la Casa de Cultura, s’haurà de sol·licitar Cita Prèvia, o bé telefonant al 96 316 06 30. Per als cursos d’anglés, serà necessari fer una prova de nivell abans de formalitzar la matrícula.

Tota la informació sobre els preus i els horaris de cadascun dels cursos pot consultar-se en el FULLET INFORMATIU. Elaborat des de l’àrea de Cultura i Joventut de Burjassot.

Enguany, l’oferta de Tallers proposa cursos de Guitarra, tant per a xiquetes com per a majors de 14 anys, Guitarra elèctrica, Teatre. Amb cursos també per a menuts i majors i Anglés, en diversos nivells i per a l’obtenció de diferents certificats.

En Arts Plàstiques no faltaran els cursos de Dibuix i Pintura, Terrisseria i Ceràmica. En l’àmbit de les Noves Tecnologies, es pot triar entre set monogràfics diferents.

El curs començarà el 14 d’octubre i finalitzarà el 6 de juny de 2025. En el cas dels monogràfics, finalitzaran el 10 de febrer del pròxim any.