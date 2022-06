El passat cap de setmana va tornar el Torneig Internacional de Futbol Aleví de Massanassa en la seua XVI edició amb equips nacionals d’alt nivell que es van citar en l’Estadi Municipal Vicente Moreno de la localitat.

El TIFUT 2022 torna amb gran èxit a Massanassa. El Torneig Internacional de Futbol que se celebra a Massanassa, organitzat per l’Ajuntament de Massanassa, ha tornat després de dos anys d’aturada per la pandèmia de la Covid-19. En aquesta edició número 16, s’han congregat diversos dels millors clubs de futbol d’Espanya. L’Elx CF va ser l’equip que es va coronar com a campió del TIFUT.



Els dos equips de Soccer Inter-Action, SIA Academy i CDB SIA Massanassa, van gaudir d’una grandíssima experiència. Es van enfrontar a equips professionals. A més, van comptar amb el suport dels seus familiars en les graderies de l’Estadi Municipal Vicente Moreno de Massanassa.



Com va ser el TIFUT 2022?

El TIFUT 2022 ha tornat millor que mai. Dos dies replets de futbol d’alt nivell i d’ambient festiu en l’Estadi Municipal Vicente Moreno. El sorteig va oferir dos grups igualats: Vila-real CF, RC Esportiu de La Corunya, Elx CF i CDB SIA Massanassa van quedar enquadrats en el grup A. València CF, Albacete Balompié, SIA Academy i Combinat Aleví en el grup B.



Durant el dissabte 11 de juny es van celebrar els partits de fase de grups i els quarts de final. Un total de 16 trobades de 30 minuts cadascun, on es van poder gaudir de 81 gols. Un frenesí de futbol base i de festa que va dibuixar un quadre de semifinals i final més que atractiu.



Fase de grups del TIFUT 2022

El grup A va ser de total domini de l’Elx Club de Futbol. Van véncer 2-1 al Dépor, 0-6 al SIA Massanassa i 0-7 al Vila-real CF. Els gallecs van ser els segons classificats en golejar per 6-2 al Vila-real i 9-0 al CDB SIA Massanassa. L’equip local masanasero va gaudir d’una gran victòria per 2-0 al Vila-real Club de Futbol per a ser tercers i els ‘groguets’ quarts.



En el grup B va eixir com a líder el València CF en guanyar per 5-1 a l’Albacete, 0-8 al Combinat Aleví i 10-0 a SIA Academy. Per darrere va finalitzar un Combinat Aleví que va véncer per 0-4 a SIA Academy i per 0-1 a l’Albacete Balompié. Els castellà-manxecs es van fer amb la tercera plaça en empatar a 1 contra SIA Academy i guanyar-los el goal-average general.

Fase final del TIFUT 2022

Tots els equips participants accedien a uns quarts de final on no va haver-hi sorpreses. Els primers classificats van accedir a semifinals. L’Elx CF a SIA Academy per 4-0 i el València CF va véncer al Vila-real CF per 3-1. En el següent torn el RC Esportiu va véncer a l’Albacete per 2-0 i el Combinat Aleví per 3-2 al CDB SIA Massanssa.



Màxima igualtat en les semifinals. El València – Esportiu, un partit molt atractiu, es va solucionar amb penals en empatar a 1 i van ser els gallecs els que van accedir a la final. L’Elx, per part seua, va poder eixir guanyador de la semifinal contra el Combinat Aleví per 0-1. La gran final del TIFUT 2022 se la va emportar l’Elx CF en véncer per 3-2 al RC Esportiu de La Corunya.



Èxit en el TIFUT 2022

El TIFUT 2022 ha tornat amb moltíssim èxit en el seu retorn. Dos anys de sequera a causa de la pandèmia que es posaven fi amb l’anhelada 16a edició. Huit equips que han protagonitzat una gran festa del futbol base en l’Estadi Municipal Vicente Moreno de Massanassa. Dos dies replets de gran ambient i passió. L’Ajuntament de Massanassa apostava per la volta d’aquest torneig perquè torne a agafar força de nou. Tota una gran cita al poble que està reconeguda a nivell internacional on, en passades edicions, han acudit equips d’Itàlia, Portugal i Alemanya.



Gran ambient en les graderies

Les graderies de l’Estadi Municipal Vicente Moreno es van omplir per a gaudir de la volta del TIFUT 2022. L’ocasió ho mereixia. Diversos dels millors clubs de futbol d’Espanya es congregaven a Massanassa per a competir contra els jugadors del CDB SIA Massanassa. L’escola SIA Academy també va ser partícip de la festa.



Les graderies es van omplir tant en la fase de grups com en les eliminatòries. Una festa del futbol base que va portar el nom de Massanassa a la Corunya o Albacete. El TIFUT 2022 també va permetre ajudar a la restauració de la localitat i posar al poble en el mapa del futbol nacional.



Èxit nacional

La participació de grans clubs com el València CF, Vila-real CF, RC Esportiu de La Corunya o Albacete Balompié ha portat a Massanassa a totes les parts d’Espanya. Grans pedreres del nostre futbol espanyol se citaven en l’Estadi Municipal Vicente Moreno.



Tots els clubs han estat pendents de l’acompliment dels seus equips en el TIFUT 2022, així com els visitants al torneig. Ha sigut una bonica edició perquè el futbol base espanyol i Massanassa s’unisquen de nou en aquest torneig, el gaudisca tota la població i continue triomfant en anys esdevenidors.