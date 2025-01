El transport metropolità de València suma 233 milions de viatges en 2024 després d’un increment del 8 % respecte a l’any anterior

El transport metropolità de València ha registrat 233 milions de viatges en 2024, una xifra que suposa un increment del 8 % respecte als 215,6 milions de 2023, consolidant així l’aposta pels diferents mitjans de transport públic a l’àrea metropolitana de València i per la intermodalitat que facilita el transbordament de viatgers.

Segons la gerent de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), Mar Martínez, “els resultats obtinguts consoliden el procés de creixement d’aquest servei, gràcies a les mesures de promoció de l’ús del transport públic, com ara les rebaixes per a tots els usuaris o la gratuïtat per a joves impulsades per la Generalitat com a base per a una mobilitat sostenible”.

Martínez també ha destacat que “malgrat l’impacte de la riuada, que va moderar lleugerament el creixement dels viatges, 2024 ha tornat a ser un any rècord en l’ús del transport metropolità”.

Impacte de les inundacions

Les riuades, que van afectar 61 municipis de l’àrea metropolitana, amb una població de 900.000 habitants d’un total de 1.900.000, van limitar greument la mobilitat amb transport públic durant el mes de novembre. Aquestes limitacions es van deure tant a problemes viaris com a l’absència de serveis de metro i rodalia.

Encara que es van habilitar línies llançadores per substituir els serveis de metro afectats, el nombre de viatges registrats va disminuir dràsticament respecte al mateix mes de 2023. No obstant això, en el període de gener a octubre, la tendència acumulada apuntava a un creixement del 16,3 % respecte a l’any anterior, que es va veure afectada pels efectes de la riuada.

Creixement en els títols SUMA

Un dels aspectes més destacats ha sigut el creixement en l’ús dels títols coordinats SUMA de l’Autoritat de Transport Metropolità, amb un increment del 27,4 % respecte a 2023. Aquests títols permeten utilitzar tots els serveis de transport de l’àrea metropolitana i han passat de representar un 11 % dels desplaçaments en 2019 a ser usats en el 73 % dels viatges en 2024 (45 % en 2022 i 64 % en 2023).

Els títols més utilitzats són el gratuït per a menors de 31 anys i el bo de 10 viatges (SUMA 10), majoritàriament usats en els serveis de EMT i Metrovalència, seguits dels autobusos metropolitans i els serveis de rodalia de Renfe.

Distribució del transport

Dels 233 milions de viatges totals registrats:

EMT ha realitzat 115,7 milions (49,6 %).

(49,6 %). Metrovalència ha arribat als 94,3 milions (40,5 %).

(40,5 %). Metrobús ha registrat 15,3 milions (6,6 %).

(6,6 %). Renfe Rodalia ha aportat 6,3 milions (2,7 %).

Aquestes dades confirmen la consolidació del transport públic com a eix central de la mobilitat a l’àrea metropolitana de València.