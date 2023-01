EL trinquet d’Alzira millorarà l’accessibilitat per a que les persones amb mobilitat reduïda puguen gaudir de les instal·lacions.

Quan en l’any 2010 es va redactar el projecte inicial del Trinquet municipal d’Alzira, no es va tindre en compte l’accés a les persones de mobilitat reduïda des del pàrquing fins a l’interior. Encara que també, existeixen desnivells però d’igual manera representen un impediment per a l’accés de les persones amb mobilitat reduïda.

La Conselleria d’Esports ha concedit una subvenció de 10.400 euros. Per poder executar aquestes obres i que el trinquet, siga completament accessible per a tot el món

Així ho declarat el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira, Fernando Pascual.

Les obres, consisteixen en una sèrie de rampes d’obra en l’exterior que faciliten el seu accés a l’interior. Així com la col·locació de rampes de goma a l’interior que salven els desnivells que hi ha, facilitant més l’accés. Les obres es completaran, amb la col·locació de dues rampes de goma amb desnivells adaptats que permeten l’entrada tant al terreny de joc com a les graderies. El regidor d’esports, Fernando Pascual, ha destacat que “Alzira treballa per ser una ciutat integradora i accessible a totes les persones i que per això, era necessari acomplir aquest projecte d’adequació i mobilitat al Trinquet Municipal”