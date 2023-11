Quart de Poblet està commemorant la Setmana de la Ciència. En la qual van a celebrar-se diferents actes i activitats com ponències, tallers i exposicions com la dedicada al present i futur del vidre.

Aquesta exposició que ha donat inici a la Setmana de la Ciència repassa mitjançant una ruta, la vida del vidre des de la seua fabricació, la seua transformació fins al seu reciclatge. Al temps, és un exemple d’economia circular.

Així ho ha declarat Encarna Folgado, regidora de Cultura de Quart de Poblet. Qui també ha destacat el suport que es dona des de l’Ajuntament a iniciatives que fomenten els coneixements sobre reciclatge i altres materials.

Folgado ha convidat a tothom a gaudir de la Setmana de la Ciència i les activitats programades que parlen del canvi climàtic i la intel·ligència artificial. Entre altres temes d’actualitat.

El president de l’Associació “Quart és ciència”, José Vte Gil. Ha posat en valor quin és l’objectiu de l’exposició del vidre tenint en compte la seua capacitat de reciclatge. Com també el plantejament de l’acompliment dels objectius marcats per l’Agenda 2030 i crear consciència per la cura del medi ambient

Ponències, xerrades, tallers i observacions astronòmiques són algunes de les activitats que es poden gaudir en la 12a Setmana de la Ciència de Quart de Poblet.