L’Escola d’Adults de Sedaví va acollir la presentació del programa Voluntariat Pel Valencià

Una iniciativa que conta amb la col·laboració de l’ Escola Valenciana que permet l’aprenentatge del valencià a través de parelles lingüístiques formades per voluntaris i aprenents que practiquen l’ús de l’idioma al llarg de deu setmanes.

Vicent Moreno, membre del “Guaix” ha posat en valor la tasca de l’Escola Valenciana amb més de 35 anys de trajectòria i que amb la seua aportació s’aconsegueix que la llengua valenciana estiga més present. Moreno ha detallat quin és l’objectiu de l’Escola Valenciana amb el voluntariat

Carmina Payà, Treballadora d’Escola Valenciana ha informat que el voluntariat s’intenta apropar a totes les poblacions de la comarca, amb la col·laboració dels Ajuntaments, a més, ha posat en valor la tasca de les escoles d’adults.

Una ferramenta mé, la del voluntariat, per tal d’aprendre la llengua valenciana on més de 25 parelles treballen conjuntament a Sedaví per apropar la llengua amb cursos gratuïts per a totes dues parts.