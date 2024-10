XIV Congreso Citrícola de l’Horta Sud a Picassent

El XIV Congrés Citrícola de l’Horta Sud aborda les noves varietats i l’adaptació de la producció al canvi climàtic

Uns 200 participants comparteixen els avanços en el sector de la taronja fruit de la investigació valenciana

Picassent ha acollit este dimarts una nova edició del congrés citrícola de l’Horta Sud

Picassent ha acollit este dimarts una nova edició del congrés citrícola de l’Horta Sud, organitzat pel grup Cajamar i l’Ajuntament de Picassent, i en el qual s’ha concentrat durant tot el matí bona part del sector de la comarca i de la província especialitzat en la investigació, producció i comercialització de cítrics.

En l’acte inaugural l’alcaldessa de la localitat amfitriona, Conxa García, ha destacat el congrés com a “principal punt de trobada que reunix cada dos anys a experts, empreses i agricultors per a compartir la situació del camp valencià”.

Per la seua part el secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, ha posat en valor els treballs de recerca i d’innovació que s’estan duent a terme en el sector citrícola valencià, impulsat per l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, i que permetrà confiar a “fer front a problemes com la pinyolà o innovar en varietats més resistents al calfament global que patim”.

La preocupació dels productors per l’adaptació dels cítrics a l’augment de temperatures ha sigut un dels problemes compartit per especialistes i productors durant la jornada, alertant que només a través de la investigació continua es podrà fer front a esta circumstància en un mercat cada vegada més exigent, globalitzat i competitiu.

Quant a les taules d’experts, les intervencions han girat al voltant de la situació del sector en el panorama internacional i l’estat de les investigacions en la cerca de noves varietats de taronges i mandarines.

Així, l’expert en citricultura Francisco Borrás, ha abordat el paper del sector citrícola en el mercat estatunidenc, i com les investigacions valencianes van permetre fa 20 anys una important implantació de la mandarina als EUA amb grans xifres d’importació valenciana que amb el temps va ser suplantada per producte marroquí.

L’altra temàtica que ha centrat el congrés ha sigut donar a conéixer els diferents avanços en la investigació de varietats de mandarines i taronges, que en l’actualitat compta amb importants avanços i línies d’investigació tant en organismes públics com en l’empresa privada. Sobre estes novetats han participat Pablo Aleza de l’IVIA, José Cuenca d’AVASA, José María Fontan d’Eurosemillas, Víctor Segura de Clemenfort, Manuel Rey i José Antonio Jiménez de Biogold, Ernesto Machancoses i David Alba de Genesis Fresh.