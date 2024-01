El xocolate serà el protagonista de la Festa de Sant Blai a Torrent

Torrent es Prepara per a Celebrar la seua Tradicional festa en honor a Sant Blai amb una Fira del Xocolate que reunirà xocolaters de tota la província

En paral·lel a la fira, l’Ajuntament ha organitzat una sèrie d’exposicions i activitats lúdiques en tot el municipi, emmarcades en estes jornades festives.

Torrent es prepara un any més per a la festivitat de Sant Blai. Ho fa amb un ampli programa d’activitats i una fira dedicada al xocolate com a eix central de la celebració. Esta fira tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de febrer en el primer tram de l’Avinguda al Vedat. On es veuran les cares xocolaters amb una arrelada tradició en el món del xocolate.

L’Ajuntament de Torrent continua amb la seua aposta ferma per mantindre viva este costum. A més de convertir la celebració en un esdeveniment únic a la província de València que reunisca milers de torrentinos, torrentinas i visitants.

En esta fira, que es presenta com a novetat a la ciutat, els assistents tindran l’oportunitat de gaudir d’este dolç tan benvolgut. L’esdeveniment es durà a terme en un ambient festiu i acollidor. On els amants del xocolate podran explorar diferents varietats i aprendre sobre la tradició xocolatera de Torrent.

Un programa replet d’activitats per a tots els públics

Durant tot el cap de setmana es podrà gaudir d’un programa replet d’activitats per a tots els públics. Com ara showcookings, exhibicions i repartiment de xocolate per a tots els presents. Una celebració que comptarà amb participació activa de xocolaters locals. I d’altres punts de la província, així com la col·laboració d’altres col·lectius i asociaciónes de Torrent. A més, posant en valor el producte local, es durà a terme una degustació de suc de taronja de la mà del Consell Agrari Municipal de Torrent.

Com cada any, tampoc podrà faltar la fira i porrat més tradicional del municipi en honor al Sant. Tindrà lloc el dia 3 de febrer, com és costum, al carrer Ramón y Cajal i adjacents. Una celebració que no sols honra al sant. Sinó que unix a la ciutat de Torrent entorn a tradicions gastronòmiques i culturals pròpies de la capital de l’Horta Sud.

En paral·lel a la fira, l’Ajuntament de Torrent ha organitzat una sèrie d’exposicions i activitats lúdiques en tot el municipi, emmarcades en estes jornades festives. D’esta manera, el municipi busca diversificar el turisme, oferint als visitants diferents propostes culturals i d’oci, com ara la mostra ‘Més enllà del Còmic’ que acull el Nou Espai Sant Gregori.

L’Ajuntament de Torrent convida a residents i visitants a participar d’esta celebració on, durant tot un cap de setmana, el xocolate es convertix en protagonista indiscutible.