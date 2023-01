El xops de la zona del Mercat d’Abastos d’Alzira van a ser substituïts per roures australians

És necessari este canvi degut al mal estat en què es troben, tal i conforme ho ha determinat la tècnica de parcs i jardins

La Regidoria de Serveis Urbans continua la tasca de avaluar l’estat dels arbres de l’entramat urbà. Per tal de determinar si són òptims i compleixen les mesures de seguretat que estes especies urbanes deuen tindre.

Seguint este paràmetre la tècnica de parcs i jardins ha diagnosticat el mal estat en que es troben el xops ubicats en la zona del Mercat d’Abastos. Es tracta d’arbres que, degut al pas del anys, no reuneixen les condicions idònies per a seguir realitzant la doble funció de ornamentar i contribuir a crear una ciutat medi ambiental pròpia del segle XXI.

L’estat d’estos xops presenten greus carències. Ja que estan podrits en el seu interior el que fa que estiguen fofos i per tant en molt males condions. “Així les coses es va ha procedir a la seua tala per a després destoconar esl escocells on estan ubicats per a substituir-los per roures australians. Una espècie que ja ha sigut plantada en la zona del final del carrer Gandia”. Ha assenyalat Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans.

Amb estes tasques seguim contribuint a la dignificació de les diverses zones amb arbres de la ciutat. En este cas en concret servirà per a dignificar una de les entrades a Alzira.

Cal recordar que a finals d’este mes i principis de febrer s’iniciara el procés de replantació d’arbres en els escocells buits del casc urbà. Ja que els arbres juguen un rol important en l’ecologia dels hàbitats humans de diverses maneres: filtren aire, aigua, llum solar, sorolls; refreden l’ambient; donen ombra a animals, proveeixen d’ombra a habitatges i comerços i, a més, ajuden a conservar l’energia.