Elecció Falleres Majors d’Alzira 2025

Des de la Junta Local Fallera d’Alzira volem fer-vos arribar les últimes novetats sobre el procés de selecció de les nostres futures Falleres Majors.

El termini inicial de presentació de candidates ha finalitzat, havent-se rebut un total de sis candidatures infantils i dos adultes.

Esta informació va ser comunicada ahir en la reunió de l’Assemblea de Presidents, on es va acordar obrir un nou termini per a la recepció de candidatures.

A partir d’eixe moment i fins al pròxim 7 de juny a les 12.00 hores, les diferents comissions falleres podran presentar noves candidates mitjançant correu electrònic. És important destacar que estes candidates formaran part de les corts d’honor de les Falleres Majors d’Alzira sense necessitat de passar per cap procés de selecció, integrant-se automàticament per rigorós ordre d’entrada de les seues candidatures. Estes candidates no podran optar a Falleres Majors.

Actualment, queden vacants un lloc infantil i cinc posats adults per a completar les respectives corts d’honor. Una vegada s’aconseguisca el nombre total de candidates necessàries, es tancarà la recepció de noves candidatures i s’informarà d’això als presidents de les comissions.