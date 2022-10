Eleccions al Consell Municipal de la Infància i Adolescència a Catarroja

Jesús Monzó: “Com a Ajuntament i Ciutat Educadora és la nostra tasca oferir totes les ferramentes en matèria de participació per a que la ciutadania puga treballar en el nostre projecte comú, que no és un altre que el poble de Catarroja”

El curs 2022/2023 serà el primer en el que Catarroja celebrarà eleccions al Consell Municipal d’Infància i Adolescència. Una vegada constituït ara arriba el moment de que siga la ciutadania més jove del municipi qui trie als seues i seues representants dins d’un procés participatiu que ara mateix ha començat amb la presentació de candidatures.

“Com a Ajuntament i Ciutat Educadora és la nostra tasca oferir totes les ferramentes en matèria de participació per a que la ciutadania puga treballar en el nostre projecte comú, que no és un altre que el poble de Catarroja. D’aquesta manera convide a la joventut de Catarroja a que es presente i forme part d’aquesta gran eïna de contacte entre el govern i la gent jove del municipi, agraint, d’altra banda als pioners i pioneres del CMIA que han obert un camí necessari”, Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.

Aquest curs el Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Catarroja celebra les seues primeres eleccions per als membres que formaran part d’aquest òrgan de participació infantil i adolescent. El Consell està format per xiquets, xiquetes i adolescents que representen a tota la infància i adolescència del municipi, sent elegits i elegides a través d’eleccions que se celebren en els diferents centres educatius de Catarroja a principis del curs escolar.

Enguany seran les primeres però després seran cada dos anys. Igualment qualsevol es pot presentar si viu a Catarroja encara que no estudie aci. La informació per a presentar-se es pot trobar a tots els centres educatius i Ajuntament.