Elevada a 107 la cifra de detencions per robatoris aprofitant la DANA a la Comunitat Valenciana

La Guàrdia Civil ha detingut fins ara a 107 persones per diferents actes de pillatge en la Comunitat Valenciana aprofitant la situació d’emergència provocada per la DANA, entre elles cinc amb un ampli historial delictiu, arrestades al polígon industrial de L’Alcúdia.

La unitat USECIC va identificar als sospitosos i va localitzar en el seu vehicle diversos objectes que podrien haver estat sostrets en empreses del polígon.

El director general de la Policia, Francisco Pardo, i la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, van informar que fins a 186 persones han estat detingudes per robatoris i pillatge, destacant que l’augment de la seguretat ha contribuit a una disminució de la criminalitat en les zones afectades. A més, la Guàrdia Civil va realitzar noves detencions per robatori de material industrial i peces de vehicles, com bateries, catalitzadors i llantes, en el polígon d’Alqueria de Moret de Picanya (València).