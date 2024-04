La cita, que va tindre lloc el dissabte passat, ha reunit centenars d’amants de la cultura asiàtica.

La segona edició d’Elifreak ha tornat a triomfar entre els amants del còmic, del manga i de l’anime.

I és que centenars i centenars de veïns, veïnes i visitants de totes les edats s’han donat cita aquest passat dissabte, 20 d’abril. Al passeig de Secondo Baldín per a assistir a aquesta fira a l’aire lliure. Que té com a objectiu celebrar la creativitat, la fantasia i la cultura pop en una experiència única.

Una àmplia oferta de tallers i entreteniment, amb lliçons de dibuix, cosplay, exhibicions de k-pop o d’un món postapocalíptic. Amb maquillatge ambiental, fotoreclams, tornejos de videojocs i arcade i un gran nombre d’activitats gratuïtes han garantit la diversió de les persones assistents.

Convidats especials, àmpliament reconeguts pel públic.

A més, la cita també ha comptat amb convidats especials, àmpliament reconeguts pel públic. Que van compartir la seua experiència i van mostrar les seues habilitats en xarrades i masterclass. Entre ells, han destacat Shaun Elay, la il·lustradora que pinta en negatiu interactiu i que repeteix en Elifreak. Tampoc ha faltat en aquesta edició el dibuixant ArteMaster.

Que compta amb més de 4 milions de subscriptors a YouTube, i que va oferir una xarrada sobre l’univers de pintura de Dragon Ball. Unes altres de les ponències principals van ser les d’Óscar Muñoz, veu d’Anakin Skywalker i Frodo, o les de les veus de Shin Chan (Julia Sorlí) i Son Goku (María Giner), que van conversar sobre el doblatge d’anime en valencià.

Com no podia ser d’una altra manera, en els estands de la zona comercial. On han estat presents també establiments locals, els i les visitants han pogut adquirir marxandatge o participar en partides de jocs de taula i rol. La cita ha comptat amb la presència també dels Festers i Festeres 2024, que van estar al càrrec del menjar i la beguda durant tota la jornada.

L’alcalde de l‘Eliana, Salva Torrent, ha posat en valor el gran acolliment d’aquest esdeveniment d’oci alternatiu i saludable. Que ha tornat a repetir-se després de l’èxit de l’any passat i que es posiciona com a esdeveniment de referència per als i les aficionades de la cultura japonesa i coreana.