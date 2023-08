Elisa Núñez Amplia el Pressupost de la AVSRE amb 4 Milions d’Euros per a Innovació Tecnològica

La Conselleria de Justícia i Interior Aposta per la Seguretat Ciutadana

Fons Procedents del Next Generation-UE: Modernització i Resiliència en Situacions d’Emergència

El 25 d’agost de 2023, la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha donat llum verda a una ampliació pressupostària per a la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE). Es tracta d’un increment de 4.069.270 euros en la partida d’ingressos amb l’objectiu d’impulsar la innovació tecnològica en l’àmbit de les emergències.

Aquests recursos addicionals, que formen part del instrument Next Generation-UE Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, estan destinats a la modernització de les xarxes, el canvi tecnològic i la innovació. L’objectiu principal d’aquesta inversió és millorar l’eficiència i la capacitat de resposta de l’AVSRE, i d’aquesta manera augmentar la seguretat de la ciutadania de la Comunitat Valenciana.

La decisió reafirma l’aposta de la conselleria en la importància de la tecnologia aplicada a situacions d’emergència. En paraules d’Elisa Núñez, “invertir en tecnologia aplicada a la emergència és invertir en seguretat ciutadana”. Això no només reflecteix una prioritat a curt termini, sinó que marca una direcció estratègica per al futur de la conselleria: assegurar-se que la població se senta protegida davant qualsevol tipus de risc.

L’incorporació d’aquests fons és una passa més en la senda de garantir que la Comunitat Valenciana compti amb els millors recursos i eines per afrontar situacions d’emergència. La capacitat de donar una resposta àgil, eficient i adaptada a les necessitats reals dels ciutadans és clau per a consolidar un sistema de seguretat i protecció robust i de qualitat.

La modernització tecnològica de l’agència, juntament amb la formació contínua del seu personal, són pilars fonamentals per a garantir que la resposta davant qualsevol incident siga ràpida i efectiva. Aquesta inversió, per tant, no només representa un compromís amb la seguretat de la ciutadania, sinó també amb la qualitat del servei públic que s’ofereix des de les institucions valencianes.