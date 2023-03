Elles ho paguen: la nova campanya dels estudiants audiovisuals per acabar amb la prostitució

Promoure la mirada crítica, conscienciar i previndre el consum de prostitució a través d’audiovisuals. Eixe és l’objectiu de la campanya de sensibilització en la que a través de 10 anuncis publicitaris, els estudiants audiovisuals volen ficar el focus en les conseqüències d’esta problemàtica.

Els tallers formen part de Divercinema, una activitat socioeducativa que té com a finalitat l’educació en valors universals de convivència (com son la llibertat, la igualtat, justícia social i la solidaritat) així com la no discriminació, principalment cap al col·lectiu migrant. En el taller també ha participat el director de cinema Samuel Sebastián.

La regidora de cooperació al desenvolupament, Maite Ibáñez ha recordat la importància d’erradicar les conductes que normalitzen la demanda de la prostitució. Actuant des de tots els àmbits de la societat, incloent, per descomptat, l’educatiu”. Per a la regidora, acabar amb la prostitució, la tracta i l’explotació sexual és necessari visibilitzar-la i prendre consciència de la seua existència en el nostre entorn, per això són importants este tipus d’audiovisuals”.

Els curts es podran vore en les xarxes socials de l’Ajuntament de València amb l’etiqueta #EllesHoPaguen i en algunes línies d’autobusos de l’EMT. En les quals també es podrà trobar la cartelleria amb un QR per a escanejar i visualitzar els curts.