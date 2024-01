El passat 8 de gener, els representants dels nous equips de govern dels municipis que formen part de la Serra de Corbera i les Agulles, Tavernes de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Favara, Llaurí, Corbera, La Barraca d’Aigües Vives i Alzira, es reuniren en el saló d’actes del MUMA d’Alzira

Per tal de reprendre la seua aliança en la voluntat de treballar conjuntament per la conservació i protecció enfront dels incendis forestals de la serra que els uneix.

Durant la reunió es van tractar els reptes de futur, la potencialitat i la importància del valors naturals i patrimonials de la Serra, així com també les dificultats i la problemàtica de la gestió forestal des de les competències municipals, posant-se de manifest la necessitat d’unir forces per a buscar recolzament i finançament extern als ajuntaments i també per vore la possibilitat de compartir recursos per optimitzar la gestió i la conservació d’un ecosistema comú.

Per poder tirar endavant accions efectives de conservació i de prevenció d’incendis forestals des de la racionalitat dels recursos públics, es considera necessària esta unió de municipis per tirar endavant un consorci supramunicipal de la Serra de Corbera i les Agulles que desenvolupe estes tasques específicament de forma compartida amb la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

Esta iniciativa suposa que els ajuntaments implicats en la proposta, aproven en els pròxims mesos el “Pacte per la conservació i la prevenció d’incendis de la Serra de Corbera” que serà el tret d’eixida per a la negociació i la fo