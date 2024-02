Participació Municipal: Alcaldes de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes en la consulta pública sobre el PRUG.

Defensa del Territori: Reunió estratègica per insistir en les demandes locals en la gestió del parc natural.

Els alcaldes de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes decidixen participar en la consulta pública sobre el PRUG per a insistir que s’escolten les seues peticions en el document definitiu

Els alcaldes de Sueca, Dimas Vázquez; El Perelló, José Codoñer; i Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime; junt als tècnics municipals; han mantingut una reunió per a tractar la nova iniciativa proposada per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, consistent en una consulta pública prèvia en relació al projecte de decret del Consell de revisió del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de l’Albufera i l’aprovació de les normes de gestió de la Xarxa Natura 2000.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que ha convocat esta reunió per a poder realitzar un seguiment exhaustiu de totes les accions empreses per la nova administració en matèria del parc natural, així com de les al·legacions que, com a ciutat, i de la mà de les entitats locals menors, es van presentar en el seu moment a la Conselleria pertinent perquè es tinguen en consideració a l’hora de redactar un document definitiu.

“Com a ciutat que compta amb un major nombre de metres quadrats dins del parc natural, i que es preocupa pel medi ambient, considerem també que la nostra tasca com a gestors públics és fer un seguiment i incidir davant la conselleria perquè no oblide les nostres peticions, evitant que romanguen en estand-by.

La nostra ciutadania mereix, com la de qualsevol altre municipi, veure créixer vegetativament la seua ciutat i tindre sòl dotacional per a poder disposar de servicis, com per exemple la construcció d’escoles. És per això que, com a altaveus de la ciutadania, continuarem insistint perquè se’ns escolte a fi de trobar un punt intermedi entre un ecologisme radical i un creixement vegetatiu necessari en qualsevol població”.

Des de la Conselleria han explicat que esta nova acció es realitza amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, a fi d’oferir a la ciutadania informació sobre els seus antecedents, els problemes que es pretenen solucionar amb la nova regulació, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius i les possibles solucions alternatives. Per això, i amb la finalitat de donar compliment a estes normes, plantegen una consulta pública prèvia.

L’alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, considera necessari “ser ací i, per tant, malgrat que ja es van presentar unes al·legacions davant la Conselleria en el seu moment, convé participar d’esta consulta, refrescar la memòria i que siguen sabedors que estem pendents de tot el procés, que no deixarem d’insistir el que faça falta fins que se’ns tinga en consideració, i que estarem pendents de qualsevol moviment i acció referent al parc perquè ens afecta molt directament a la nostra vida diària”. Sanjaime ha lamentat que no disposen d’altres avantatges que sí que tenen altres municipis i entitats locals menors, “com un creixement vegetatiu condicionat pel lloc on vivim però necessari, i zones dotacions per a servicis”.

Per la seua part, l’alcalde del Perelló, José Codoñer, ha manifestat també la seua voluntat de “continuar insistint i, per tant, de participar en esta consulta pública que proposa la Conselleria per a exposar tots els suggeriments i al·legacions que ja va presentar Sueca i les seues entitats locals menors en el seu moment. Nosaltres hem decidit estar en tot per a defendre el nostre”.

