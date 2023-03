Els alumnes han visitat el complex de valorització de residus de la planta de Guadassuar

Els alumnes de l’IES Enric Soler i Godes de Benifaió han visitat hui el complex de valorització de residus sòlids de Guadassuar. Que gestiona el Consorci Ribera i Valldigna i on arriben els residus que depositem en el contenidor de la fracció orgànica (marró) i resta (verda).

En aquesta planta, que gestiona els residus de 51 pobles més de la Ribera i la Safor (prop de 135.000 tones de fem a l’any). Es recuperen els materials reciclables i la fracció orgànica. Com han informat els alumnes per a acostar-los el procés de treball de la planta “d’aquesta fracció orgànica es fa compost. Transformant així uns residus contaminants en un recurs que es pot aprofitar per a fertilitzar els camps. Amb els importants avantatges ambientals que suposa (estalvi de matèries primeres, aigua i energia), tancant així el cicle de la matèria orgànica”.

Els alumnes han pogut observar així el procés d’arribada del fem. Selecció, recuperació de les diferents fraccions i com encara arriba molta fracció reciclable que no hauria d’arribar, com és el cas dels envasos lleugers (plàstics, brics, llandes), vidre, cartó o roba (que hauríem de depositar als contenidors de reciclatge).

Després d’aquesta visita, els alumnes continuaran treballant en aquesta matèria mig ambiental preparant un vídeo divulgatiu per a conscienciar de la importància de la correcta separació dels residus a casa i de la importància de reciclar per a evitar el greu impacte que pot suposar una incorrecta gestió del fem.