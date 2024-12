Els animals de BIOPARC València reben els regals de Pare Noel

Lèmurs, elefants, suricates, ximpanzés o porcs espins han sigut els primers a donar la benvinguda al Nadal al Bioparc València amb les sorpreses que el Pare Noel ha deixat als seus recintes.

En esta visita, que ja és una tradició, han col·laborat les xiquetes i xiquets del primer dia d’Expedició Àfrica, l’escola de vacances de BIOPARC, que han quedat encantats en contemplar les reaccions dels animals.

Junt amb el nombrós públic familiar congregat, des de Madagascar s’ha viatjat a la sabana, on s’ha pogut contemplar la bonica decoració del reconegut bosc de baobabs i, a continuació, la curiosa reacció de les cries d’elefant, Makena i Malik, davant un escenari tan acolorit. Molt a prop, els suricates han demostrat el seu impressionant olfacte en detectar les delícies que amagaven els paquets especialment preparats per l’equip de cura animal.

Seguint el viatge pels hàbitats africans, el Pare Noel ha arribat fins a la zona de la selva, la llar dels ximpanzés. Especialment atents a les reaccions i jocs de Cala, que el pròxim mes complirà 1 any, el grup d’adults s’ha deixat guiar pels seus instints per descobrir on es trobaven els seus aliments favorits.

Les espècies que formen part de l’exhibició educativa “El cicle de la vida”, com els porcs espins, també s’han alegrat amb els presents que han rebut. Una acció que forma part de les tècniques de benestar animal i que té com a objectiu estimular les diferents espècies amb elements que afavoreixen el desenvolupament de les seues habilitats.