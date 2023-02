Els apicultors s’han concentrat altra vegada davant de les institucions valencianes. En aquest cas, ho han fet a la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, on es troba la seu de la Conselleria d’Agricultura. El sector apicultor reivindica una sèrie de mesures urgents per a reivindicar la greu situació. Entre les principals demandes, es troba la d’implantar una ajuda directa de 25 euros per colmena, més ajudes agroambientals amb Fons i condicions assumibles per al sector així com l’eliminació de qualsevol normativa o acord que els impedisca produir mel de tarongina.