El Centre de Promoció Econòmica de Manises acull la mostra amb les produccions

Artistes de Manises presenten les seues obres després de les residències europees.

Les obres finals de les i els artistes que van ser seleccionats des de Manises, municipi valencià partner del projecte europeu ThisPLACED. Per a participar en les residències a Itàlia, Polònia, Sèrbia i la localitat de l’Horta Sud (Espanya) mateix han sigut presentades en el Centre de Promoció Econòmica de Manises, on estaran exposades en horari d’atenció al públic.

La mostra està formada per 16 produccions artístiques de diferents disciplines, quatre obres per cadascuna de les residències. Entre les quals es poden trobar peces de ceràmica, llenços pintats, quadres amb tècnica mixta (photo collage), vídeos, teles, relats i escultures tallades en fusta.

L’alcalde de Manises i responsable de Projectes Europeus, Javier Mansilla, ha assenyalat que “iniciatives com ThisPLACED són una oportunitat única i enriquidora. Tant per a les i els artistes visitants com per a les i els residents del nostre municipi, per a intercanviar així coneixements i establir contacte amb diferents cultures, a més d’oferir un xicotet impuls en les seues carreres artístiques”.

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha rebut l’obra ‘Terra’ i ‘Fang’

L’última residència, la de Manises, en el marc d’aquesta iniciativa, va tindre lloc el mes de desembre de 2023. Quan les i els artistes van tindre l’oportunitat de descobrir durant cinc dies la història, la cultura i els espais naturals del municipi. Així com la importància que té la ceràmica manisera i el riu Túria mateix, junt amb altres artistes dels països socis del projecte.

Sobre aquesta experiència a Manises, el Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha rebut l’obra ‘Terra’ i ‘Fang’. Dos peces creades per l’artista Ana Pazos Vázquez, que estan inspirades en el riu Túria i fan referència a la terra i al fang, elements de la naturalesa per a l’elaboració de la ceràmica. L’artista Carla Oliver Castelló ha presentat ‘Ecos de Manises’, una peça formada per 100 xicotetes obres que simulen la tradició de la ceràmica de Manises. Per una altra part, Carmen Martínez León ha mostrat la seua visió de ‘El Taller’ en un llenç pintat que il·lustra el procés artesà dels i les ceramistes. A més, Carlos Martos Martínez ha donat a conéixer ‘Memorias’. Una peça tallada que pretén arribar al plaer, el dolor, la calma i la tensió mitjançant el tacte.

D’altra banda, Laia Silvestre Viu, Michal Grzemski, Aitana Aroca Carretero, Ariatna Ripoll, Zhen Hao Li i Mar Massaguer Cutillas són les i els artistes que també han presentat creacions originals de les seues experiències en les residències a Itàlia, Polònia i Sèrbia.

La iniciativa ThisPLACED, que està cofinançada per la Unió Europea en el marc del programa Europa Creativa, pretén donar a conéixer i posar en valor les regions mitjançant expressions artístiques diverses, prova d’això és la variada selecció d’obres que s’han presentat a Manises.

Exposició itinerant per Europa

Durant aquest primer semestre es preveu que aquesta exposició temporal en el Centre de Promoció Econòmica de Manises passe per altres espais municipals, i incloure, a més, la presentació de les obres realitzades per les i els artistes homòlegs de Polònia, Itàlia i Sèrbia de cadascuna de les seues residències en format digital.

El conjunt de tota aquesta producció artística tindrà cabuda en un festival itinerant el segon trimestre de 2024. La ciutat de Manises acollirà aquesta activitat al juliol, que coincideix amb les seues festes locals.