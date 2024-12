El servei implementat pel Consell millora la mobilitat dels empleats del polígon afectats per les conseqüències de la riuada.

Aquest reforç se suma a altres mesures com el transport laboral a l’Horta Sud, la neteja d’àrees empresarials i la incorporació d’agents especialitzats.

Els autobusos gratuïts habilitats per la Generalitat per a les persones treballadores del polígon industrial Juan Carlos I d’Almussafes, que resideixen en localitats afectades per la riuada, han registrat més de 3.500 desplaçaments des que es van posar en funcionament el passat 18 de novembre.

Aquest servei especial dona resposta a les necessitats de mobilitat laboral derivades de les restriccions de trànsit en alguns municipis, la suspensió temporal del transport públic i la impossibilitat d’usar vehicles privats.

Les rutes connecten, de dilluns a divendres laborables, l’àrea empresarial Juan Carlos I amb les localitats de Massanassa, Albal, Beniparrell, Silla, Alginet, l’Alcúdia de Carlet, Algemesí, Alzira, Paiporta, Picanya, Torrent, Alaquàs, Aldaia, Xirivella, Alfafar, Benetússer, Catarroja i Sedaví.

Aquest servei, gestionat per la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme a través d’Ivace+i, reforça les línies de transport existents de la factoria Ford que ja uneixen el polígon amb els municipis afectats per les inundacions. En total, s’han habilitat 10 autobusos diaris per a garantir la cobertura de l’entrada i eixida del torn de matí.

Altres actuacions d’emergència

Aquest projecte se suma a altres iniciatives d’urgència impulsades per la Conselleria per a la recuperació dels polígons industrials, com el transport gratuït amb autobusos llançadora per a treballadors de l’Horta Sud, la neteja de vials i accessos a zones empresarials, la incorporació d’agents de proximitat industrial i la revisió de la convocatòria d’ajudes per a la millora de polígons, que ha incrementat les subvencions fins al 100%.