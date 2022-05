Els bancs literaris arriben a Foios￼

20 bancs del municipi s’adaptaran per a oferir informació d’autors i autores

Donar a conéixer a autors i autores del món de la literatura i desenvolupar una afició cap a la lectura són dos dels objectius de la nova iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Foios. I és que des de la Regidoria d’Educació s’estan transformant 20 bancs de la localitat en bancs literaris.

Concretament, s’ha procedit a pintar-los de groc i instal·lar una placa que permeta identificar a cada autor o autora. A més, disposaran d’un codi QR que enllaçarà amb la seua biografia; un clip d’àudio amb un fragment d’una de les seues obres, que han sigut gravats per membres del FET Escola de Teatre i veïns i veïnes amants de la lectura i la literatura; així com amb un mapa on trobar cadascun dels diferents bancs.

Aquesta iniciativa es presentarà a la ciutadania aquest dijous, 5 de maig, a les 19.30 hores, en un acte que se celebrarà en el Passeig de la Cultura i en el qual participarà la directora general de Cultura i Patrimoni i escriptora Carmen Amoraga.

El regidor de Cultura, Juanjo Civera, valora molt positivament “una iniciativa innovadora que pretén fomentar la lectura i posar en valor diferents figures literàries” i agraeix la participació en la presentació d’Amoraga, mostrant el seu suport a aquest projecte cultural.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià