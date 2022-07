Els bombers intervenen a un incendi industrial a Vallada i en altres dos a habitatges a Torrent i Manises.

El Consorci de Bombers de València ha intervingut en les últimes hores a diversos incendis.

A les 18:48 h del dijous, es va rebre avís d’un incendi a una casa unifamiliar a la partida Corral del Mañet de Torrent. Els bombers es van desplaçar, amb dotació de bombers i sergent de Torrent i dotació de Silla. A l’arribada dels efectius, els ocupants ja estaven fora i van haver de rebre atenció sanitària. Confirmant-se que no hi havia ningú més a l’interior, els bombers es van centrar a l’extinció, finalitzant els treballs prop de les 20 h.

A les 22:14 h de la nit del dijous s’hi va declarar un altre incendi d’habitatge al carrer Palafox de Manises, on s’hi van mobilitzar tres dotacions de Paterna i Torrent, sergent de Paterna i oficial de guàrdia. Afectava un pis de la segona planta d’un edifici. Tot i que en un principi els bombers van rebre avís que hi podia haver algú a l’interior, finalment es va revisar, descartant que hi haguera cap persona dins de la casa. Els bombers van extingir l’incendi, retirant-se passades les dotze de la nit.

Més tard van acudir a un nou incendi, del que es va rebre avís a les 01:49 h, i que tenia lloc a una nau industrial del Carrer dels Quintos de la localitat de Vallada. Fins allí el Consorci va mobilitzar huit dotacions de bombers dels parcs d’Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Torrent i bombers voluntaris de Vallada, i quatre unitats de comandament, concretament sergent d’Alzira, cap de parc de zona, cap de parc de bombers voluntaris de Vallada i oficial de guàrdia. Afectava una antiga nau dedicada a mobiliari, que sembla que ja no estava en actiu. A l’arribada dels bombers l’incendi estava totalment evolucionat, havent-se propagat per bona part de la nau, i els efectius del Consorci es van centrar a l’extinció i a evitar que s’estenguera per altres naus properes. S’hi han retirat passades les 08:00 h del matí.