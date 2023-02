Els carrers de Torrent vibren amb la celebració de l’Entrà de la Flor

L’Entrà de la Flor aquesta tradició se celebra a la ciutat des de fa més de 400 anys amb l’arribada del mes de febrer .Transmetent-se de generació en generació entre els torrentinos i torrentinas

Torrent va viure ahir una de les celebracions més assenyalades i arrelades a la ciutat, l`Entrà de la Flor. Una tradició que se celebra des de fa més de 400 anys amb l’arribada del mes de febrer i que es transmet de generació en generació entre els torrentinos i torrentinas.

Els actes van començar a primera hora del matí. Quan la comitiva encapçalada pels clavaris i confrares de la Mare de Déu del Rosari va recórrer el terme municipal per a recollir la primera flor de l’ametler. Que a la nit seria oferida a la Verge en la parròquia de l’Asunción. Tot seguit, els clavaris i clavariesas, juntament amb la resta de persones participants. Es van reunir per a esmorzar i menjar en la caseta del Rosari, tal com dicta la tradició.

Unes hores més tard, entre música i pólvora, els membres de la confraria Mare de Déu del Rosari van escortar la branca d’ametler des de la parròquia de Sant Lluís Beltrán fins a la parròquia de l’Asunción. On l’arbre, que representa la primera flor de l’any, es va oferir a la Mare de Déu. L’acte i la jornada festiva van concloure amb la celebració de la cordà. Que va permetre als assistents gaudir d’un espectacle de foc i pólvora amb el llançament de milers de coets.