La Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut realitza diferents activitats lúdiques i educatives al voltant dels drets dels infants, amb conta-contes, jocs i dinàmiques.

Picassent celebra durant tota esta setmana el Dia Mundial de la Infància. I ho fa a través de diferents activitats dirigides als xiquets i xiquetes dels centres educatius del municipi. Una de les dinàmiques proposades per l’àrea ha sigut un conta-contes sobre els Drets dels infants, amb una perspectiva senzilla i adaptada a la mirada dels més joves, realitzada a l’escoleta municipal Ninos-Monpeixet i al col·legi Sant Cristòfor Màrtir. Històries que promouen la lectura, i amb un caràcter social, afectiu, emocional i intel·lectual, dirigides a menuts i menudes d’entre 8 a 36 mesos.

D’altra banda, per a l’alumnat de primària, s’han realitzat una sèrie de jocs interactius i col·laboratius, com la realització d’un mural conjunt; el joc de l’Oca, adaptat a esta efemèride; jocs de cartes, proves en altres idiomes i altres dinàmiques divertides i socials, que fomenten la participació i la reivindicació dels Drets de la Infància i Adolescència. Tanmateix, els tutors i tutores de 4t de primària han rebut per part de l’àrea corresponent una guia elaborada per treballar amb els xiquets i xiquetes l’observació i estudi del seu entorn.

Les activitats escolars finalitzaran este divendres dia 18 de novembre amb una cercavila des de l’Ajuntament fins a l’esplanada de l’Ermita acompanyats per una batucada, a on participarà tot l’alumnat de 4t de primària. El diumenge dia 20 de novembre, l’artista Dani Miquel tancarà aquesta celebració setmana de celebració amb un concert a la Casa de Cultura.