Els col·legis participaran en una Marxa contra la Violència Masclista que recorrerà els carrers de Benetússer el 24 de novembre.

El programa d’actes organitzats amb motiu del 25N per la concejalia d’Igualtat inclou també l’exposició “Jo Dona. El teu Còmplice. Elles lluitadores” en el Xalet de la Xapa.

Els centres educatius de Benetússer tornen a implicar-se en el programa d’actes organitzats des de la concejalia d’Igualtat de l’Ajuntament de Benetússer amb motiu del 25 de novembre, Dia per a l’eliminació de la violència contra les dones.

En concret, l’alumnat dels col·legis locals protagonitzaran juntament amb la ciutadania que vulga acompanyar-los una marxa reivindicativa pels carrers de la localitat en el matí del dia 24 de novembre.

L’eixida està prevista des del CEIP Blasco Ibáñez i, com en anys anteriors, està previst que recórrega els principals carrers de Benetússer en un itinerari que passarà per tots els centres educatius de la localitat.

A més de la Marxa Local contra la Violència Masclista, des de la concejalia d’Igualtat s’ha organitzat un complet calendari d’actes reivindicatius en els quals destaca l’exposició “Jo Dona. El teu Còmplice.

Elles lluitadores” creada per Plena Inclusió CV i que podrà visitar-se amb entrada lliure des del 17 al 30 de novembre en el Xalet de la Xapa.

La mostra fotogràfica pretén plasmar la similitud que tenen les dones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament en la seua conquesta de drets individuals amb algunes de les grans dones que han aconseguit fites importants en la història com Clara Campoamor, Emilia Pardo Bazán, Eva Perón, Malala, Frida Khalo, Marie Curie, Emma Goldman, Anette Kellerman, Rigoberta Menchú, entre altres.

El programa dedicat al 25 de novembre de Benetússer es completa amb diferents accions formatives com el curs “Transversalitat del principi d’Igualtat” o “Sensibilització en Igualtat d’Oportunitats i contra la Violència de Gènere” dirigides al personal del consistori. La segona d’elles organitzada des de la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud.

A més, el Centre Cultural El Vaig moldre presentarà el 17 de novembre l’obra “Històries amb minúscules” guanyadora del Premi Evarist Garcia 2020 que atorga la Diputació d’Alacant.

La peça teatral de Kala Teatre mostra els somnis, anhels, frustracions, conflictes, reivindicacions i alegries de moltes dones anònimes amb el contrapunt de moments històrics tan memorables com l’arribada de l’home a la Lluna, la mort de Franco, la Pantanà, la visita del Papa a València o la victòria de la selecció espanyola de futbol masculí en el Mundial de Sud-àfrica, entre altres.

Finalment, la falla l’Estació de Benetússer ha organitzat un taller de defensa personal per a dones en el seu casal i la concejalia d’Educació ha previst la celebració d’un taller d‘autoretrat femení per a l’alumnat de l’Escola Municipal de Persones Adultes i un altre, juntament amb Joventut, de creació de xapes reivindicatives.

El programa d’actes amb motiu del 25N finalitzarà el diumenge 26 amb la Marxa de Pobles contra la Violència Masclista organitzada pels ajuntaments d’Albal, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta i Sedaví i que recorrerà tots els municipis.

Per a la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Benetússer Ana Martín la programació “és un exercici de transversalitat gràcies a la participació de diversos departaments municipals com a Cultura, Joventut, Educació i altres entitats públiques com la Mancomunitat de l’Horta Sud”. Per a Martín, el treball transversal és “la fórmula perfecta perquè el missatge feminista d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones cale en la societat”.