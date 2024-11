Els col·legis de Picassent acullen una vintena d’escolars de municipis afectats per la DANA

Es preveu que la xifra vaja augmentant durant la setmana

Picassent continua ajudant als municipis de la comarca afectats per la DANA del passat 29 d’octubre, tant en labors de logística, subministrament de material, allotjament de membres de forces i cossos de seguretat i des d’este dimarts acollint als primers escolars de la comarca que no poden impartir les seues classes en els seus municipis d’origen.

En total, vint-i-dos escolars estan ja reubicats al CEIP Mare de Déu de Vallivana, Príncep d’Espanya, Sant Ignasi de Loiola i Sant Cristòfor Mártir. Dels xiquets i xiquetes acollits, 7 són de Paiporta, 5 d’Albal, 5 de Benetússer, 3 de Catarroja i 2 d’Alfafar.

Esta reubicació ha sigut possible gràcies a la coordinació de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Picassent, la qual, s’ha posat en contacte amb les direccions dels centres escolars i amb la Conselleria d’Educació, i ha permés reprendre les classes als estudiants afectats que ho han sol·licitat.

Durant la setmana s’espera que puga anar creixent la xifra de xiquets i xiquetes que sol·liciten traslladar els seus estudis a Picassent, tenint en compte els danys molt greus que han patit molts centres escolars de la comarca, i que necessitaran de diverses setmanes de treballs de reconstrucció per a poder reprendre les classes amb normalitat.

La regidora d’Educació de Picassent, Nati Sobrevela ha volgut destacar “la gran col·laboració de tots els col·legis del municipi i la bona predisposició i voluntat d’acollir al nombre d’escolars que siga necessari”, així com “agrair la bona coordinació de tots per a tractar de tornar la normalitat acadèmica el més prompte possible a les famílies afectades”.