L’Ajuntament ha destinat 47.500 euros per a impulsar i normalitzar l’ús del valencià com a llengua per a relacionar-se en els comerços i establiments hostalers

Amb este pressupost, la Regidoria de Cultura concedirà subvencions, de fins a 2.000 euros, a aquelles xicotetes empreses o autònoms que, per exemple, retolen els seus establiments o publiciten la seua activitat comercial en la llengua autòctona de València. Concretament, estes ajudes, que es poden sol·licitar fins al 13 de juny, estan reservades per a accions realitzades, entre el passat 1 de juliol i el 30 de juny d’enguany, per a millorar i facilitar la comunicació entre comerciants i clientela.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat hui estes ajudes que, convocades perquè els comerços es convertisquen en un lloc d’interacció del valencià, es poden sol·licitar a partir de demà, dimarts, 23 d’abril. Segons les bases de la convocatòria, les sol·licituds han de dirigir-se al Servici de Normalització Lingüística i presentar-se en línia a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València, utilitzant els sistemes d’identificació i firma electrònica disponibles; presencialment, en els registres municipals o llocs designats; o per correu.

El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha explicat que el Servici de Normalització Lingüística, encarregat de gestionar estes subvencions, “ha establit huit línies d’ajudes que proporcionen als comerços valencians un ampli ventall d’accions per a fomentar la llengua”. Estes inclouen despeses per formació en valencià d’empleats i empleades, la retolació del local (interior i exterior), anuncis en mitjans de comunicació, publicitat impresa, establiment o millora de la identitat corporativa, materials impresos duradors, pàgines web i aplicacions mòbils, així com una línia específica per al sector hostaler i de restauració (cartes de menú en paper o digitals).



Rutes Literàries València



D’altra banda, i en el marc del Dia del Llibre que se celebra demà, el Servici de Normalització Lingüística ha llançat un fullet informatiu (en valencià, castellà i anglés) i un vídeo promocional del projecte Rutes Literàries València.

“Posem a la disposició de ciutadania i visitants este nou fullet informatiu que arreplegada tota la informació sobre les tres rutes literàries que l’Ajuntament de València dedica a Vicent Andrés Estellés, Carmelina Sánchez-Cutillas i Marc Granell. En esta ocasió s’ha elaborat un tríptic que permet passejar la ciutat de la mà d’estos tres poetes en valencià, castellà o anglés, i descobrir, així, racons d’una ciutat diferent, literària i autèntica”, ha manifestat el regidor.

El fullet es pot arreplegar en diversos llocs de la ciutat, com a oficines de turisme, biblioteques, museus i Universitat Popular, o bé descarregar-ho directament en https://www.valencia.es/gnl/rutes-literaries-valencia/, on també es pot gaudir d’un vídeo promocional del projecte Rutes Literàries València.