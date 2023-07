Els Concerts de Vivers porten a València esta setmana els artistes Fito Páez, Lola Índigo i Tini

Entre demà dimarts, dia 4, i fins dissabte que ve, en el marc de la Gran Fira de València

Els Concerts de Vivers tornaran a obrir les portes demà dimarts, dia 4, amb la música de l’argentí Fito Páez. Que donarà pas a una setmana musical que portarà a la ciutat els artistes Lola Índigo, Tini i Miguel Poveda. L’espectacle Poetes del Rock, que estarà protagonitzat per M Clan, Los Enemigos i Ana Curra. El tradicional festival musical de la fira de Juliol va arrancar dissabte passat amb un gran acolliment per part del públic: més de 4.000 persones es van congregar als Jardins de Vivers per a disfrutar de les actuacions de la Fúmiga, Miki Núñez i Colomet.



L’actuació de Fito Páez de demà dimarts, 4 de juliol, s’emmarca en la gira europea de celebració del 30° aniversari de la publicació del disc El amor después del amor. Un treball fonamental en la carrera de l’autor argentí. Que és considerat com un dels més influents de la música popular de parla hispana de les últimes dècades. Del qual Páez està preparant un nou enregistrament, amb arranjaments originals i convidats. El cantant compta amb un premi Grammy i onze guardons Grammy llatins.

Un dia després, el dimecres 5, serà el torn de l’artista madrilenya Lola Índigo. Qui presentarà a València el seu disc El Dragón, el seu tercer treball. Que es caracteritza per un so de les composicions més electrònic, així com melodies més urbanes amb ritmes propis del reggaetón i el dembow. El programa continuarà el dijous 6 amb l’argentina Tini. La qual més de 38 milions de seguidors en les seues xarxes socials, i que compta amb èxits com Miénteme, amb María Becerra, La Triple T, amb Becky G i Anita, o El Último Beso, amb Tiago PZK. L’autora oferirà a la nostra ciutat un espectacle basat en el seu disc Cupido.

Flamenc i rock

En un altre registre musical, el divendres 7 actuarà el cantaor flamenc Miguel Poveda, que posarà sobre les taules el seu projecte titulat Diverso, un espectacle que proposa un viatge musical des del flamenc tradicional clàssic, i que recorre les melodies andaluses, el tango o la cançó popular mexicana. Es tracta d’un treball en el qual Poveda convida a reflexionar sobre la bellesa de nostre planteja i la necessitat de protegir-lo.

La setmana en els Concerts de Vivers es tancarà el dissabte 8 de juliol amb l’espectacle Poetes del Rock, que reunirà un trio d’intèrprets ben destacats en l’àmbit en la música estatal: M Clan, Los Enemigos i Ana Curra. Els primers tornen a València amb la seua banda sencera per a interpretar en format elèctric els grans èxits de la seua trajectòria. Quant a Los Enemigos, després de quasi 30 anys de carrera, ofercerán una actuació basada en el seu últim treball, Bestieza, publicat en 2020. Finalment, intervindrà Ana Curra, referent del punk espanyol, que ha format part de bandes fonamentals com Alaska i los Pegamoides i, sobretot, Parálisis Permanente