Els Dossels d’Alzira impressionen als visitants

Alzira està immersa totalment en la celebració de la Setmana Santa. Els seus Dossels, declarats Bé de Rellevància Local, ja han obert les seues portes perquè totes les persones que els visiten puguen gaudir-los.

Esta vesprada l’Ajuntament d’Alzira i la Junta de Germandats i Confraries faran la tradicional visita de Dossels. Poder veure’ls i donar l’enhorabona pel treball realitzat pels clavaris i confrares.

Cal recordar que els Dossels són un tret plenament identificatiu de la nostra Setmana Santa. Ja que no es troben a la resta de les ciutats veïnes. Partint de la concepció originària del Dossel, com a senzilla ornamentació duta a terme pels Clavaris. Consistent en els penjaments dels millors draps de la casa complementats de vegades amb motius florals. Han arribat al llarg dels anys a la recreació de determinades escenes de la Passió, buscant atorgar-los el màxim realisme possible.

El treball dels confrares i clavaris se supera any rere any

La regidora de Patrimoni Històric i Turisme, Isabel Aguilar, ha manifestat que: “Els Dossels d’Alzira, un any més, sorprenen els qui els visiten. El treball dels confrares i clavaris se supera any rere any. Són milers els alzirenys i els turistes que gaudeixen d’este art efímer i que és la senya d’identitat de la nostra Setmana Santa. Estic convençuda que amb tot el treball realitzat aconseguirem ben prompte que els nostres Dossels aconseguisquen el títol de BIC”.

Per la seua banda el president de la Junta de Germandats i Confraries de la Setmana Santa d’Alzira, Vicent Fábregues, ha destacat que: “Enguany hem vist com ha augmentat el nombre de gent que ix al carrer per veure els Dossels. Anem a seguir treballant conjuntament amb l’Ajuntament d’Alzira per aconseguir el reconeixement que els nostres Dossels mereixen. La gent té moltes ganes de Setmana Santa i això es respira al carrer”.

Esta nit, al voltant de les 00 h es donarà a conéixer la decisió del jurat que atorgarà els premis als millors Dossels de 2023.