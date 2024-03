Els dossers de Tous mobilitzen un any més centenars de veïns i veïnes

Demà és l’últim dia per visitar els dossers de Tous, una de les manifestacions més característiques de la Setmana Santa a la localitat.

Com marca la tradició, les cinc imatges del Sant Sepulcre, el Natzaré, el Crist en la Columna, la Verge de la Dolorosa i el Crist de la Bona Mort, junt al sant calze. Es traslladaren el passat Divendres de Dolors i Dissabte de Passsió, des de la Parròquia Sant Miguel Arcàngel fins a les cases dels confrares majors.

En temps passats, es realitzava un sorteig per elegir els confrares i les confraresses majors. Però actualment existeixen llargues llistes d’espera que asseguren el futur de la festa.

Des del consistori, destaquen la feina dels confrares majors i els presidents de les confraries. Asseguren que és un orgull per al poble de Tous rebre cada any visitants tant locals com d’altres parts de la comarca. Per gaudir d’este esdeveniment destacat dins del calendari de Setmana Santa.

Tous compta actualment amb 725 confrares. En un poble amb poc més de 1.300 habitants, sorprén l’alta participació dels veïns i veïnes en la Setmana Santa, però més encara la joventut de molts dels confrares majors.

Algunes famílies ja han rebut totes les imatges a casa, mentre que d’altres han hagut d’esperar diversos anys per poder finalment obrir les seues portes al públic.

Les cues per a visitar els dossers a Tous són llargues, i els confrares majors esperen fins que ix l’última persona per tancar.

Tot i que la participació ciutadana està assegurada, algunes famílies decidixen organitzar actes paral·lels a l’obertura del dosser, per congregar encara més gent.

Entre les diferents propostes, trobem tant dossers que es veuen des de la porta de casa fins a d’altres que ocupen garatges sencers i oferixen una experiència immersiva.

Les imatges seran retirades amb la processó del Silenci el Dijous Sant a les onze de la nit, traslladant-les de nou a l’esglèsia.