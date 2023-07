Els Ecopunts i tot el què necessites saber sobre ells

Amb el canvi climàtic present en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana. Les accions individuals són més importants que mai, però moltes vegades veiem el nostre esforç sense recompensa.

Per això, des del Consorci Ribera i Valldigna han implementat els Ecopunts, els quals es poden aconseguir quan anem a l’ecoparc i separem i depositem els nostres residus domèstics als contenidors que toca.

Aquests punts es van acumulant i, com més n’acumulem, més opcions tindrem d’optar a una bonificació econòmica. Aplicada en la taxa de tractament de residus urbans. I, si no disposem d’un habitatge o local en propietat, sempre els podem cedir a un familiar o amic que els puga gaudir.

Evidentment, se’ns generaran preguntes com, per exemple, com es poden acumular els ecopunts i què puc fer amb ells. Els ecopunts s’acumulen anant als ecoparcs i creant-se un compte al qual aniran associats els punts. Si vostè ja ha fet ús dels ecoparcs des de l’any 2020. Els seus dipòsits ja hauran acumulat punts al seu compte.

Ara bé, amb els nostres punts podem fer que se’ns aplique un descompte a la taxa d’una propietat. Però també, si en tenim varies, podem decidir a quina d’elles s’aplicaria. També podem cedir punts a un altre compte o a una referència cadastral aliena.

Això sí, saber el descompte que ens correspon no es podrà saber fins la generació dels rebuts. Així com la quantitat a descomptar i el número de premiats dependrà de factors com el pressupost total per als premis, el nombre de participants, els punts generals, etc.

Amb aquests punts podem veure el nostre esforç diari recompensat i no caure en sac foradat. Tot i això el reciclatge no és l’única manera que tenim d’intentar pal·liar els efectes del canvi climàtic. Reduir la nostra petjada de carboni, el consum de plàstics, comprar productes locals, desplaçar-nos a peu, en bicicleta o en transport públic són també accions que poden ajudar al nostre únic planeta.