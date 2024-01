Els Festers de Sant Antoni Abad de Torrent es troben ultimant els detalls per a les festivitats en honor al sant que es duran a terme al llarg de les pròximes setmanes.

Este dissabte 13 de gener, a les 19:30h serà la primera cita. En la Parròquia de Mont-Sión per a participar en la Missa que marca l’inici de les festivitats.

Dimarts que ve 16 de gener, a les 20:30h, la tradicional Foguera il·luminarà l’encreuament dels carrers Pare Méndez i Jutge Ángel Querol. La cerimònia, acompanyada per un xicotet castell de focs artificials, constituïx un dels moments més esperats pels veïns de Torrent.

No obstant això, la gran festa està reservada per al diumenge 11 de febrer de 2024. En coordinació amb la Federació Valenciana de Sant Antoni Abad. Des de les primeres hores del matí, l’Avinguda Pare Prudencio es convertirà en l’escenari del popular esmorzar que sol congregar a més de 2.500 assistents. La jornada continuarà amb la benedicció d’animals i un varipinto desfilada de carros i cavalls pels carrers Calvari i Pare Méndez, on estarà situada la tribuna i es realitza també una benedicció d’animals i els genets al costat dels seus cavalls realitzen diferents acrobàcies.

Els Festers de Sant Antoni, sant conegut afectuosament com “del porquet”, conviden a tots els torrentinos i torrentines a unir-se a les festivitats en honor a este venerat sant. A més de la participació en els esdeveniments programats.